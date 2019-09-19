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пятница, 20 сентября 2019 07:50

Вдову с девятью детьми выживают из дома

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В селе Куровичи Золочевского района на Львовщине многодетную вдову участника войны на Донбассе 42-летнюю Марию Ракус пытаются выжить из дома. Подбрасывают записки с угрозами. Сожгли сарай, летнюю кухню и кладовую.

Мария была дважды замужем. От первого мужа Даниила имеет двух дочерей. Он работал в милиции. Умер от переохлаждения, когда возвращался с дежурства домой. Со вторым мужем Владимиром Швайко познакомили друзья. Был старше на 19 лет. От него имеет семерых дочерей. В 2014-м Владимир пошел на войну. Служил в 8-м добровольческом батальоне "Арата". Умер от инфаркта.

В прошлом году меценат подарил Марии с детьми дом на окраине села.

— Мы жили в комнате на 22 "квадрата", которую выделил сельский совет. Туалет на улице, мылись в тазиках. С мужем подремонтировали ее. Провели газ и воду. Володи не стало в январе 2018‑го, — рассказывает женщина. — Через некоторое время получила сообщение в "Фейсбуке": "Прочитал о вас, хочу помочь". Через несколько дней приехал в гости мужчина с памперсами и подарками. Назвался Сергеем. Спрашивал, как мы живем, чего не хватает. Потом попросил отвести его в сельсовет. Через неделю позвонил и сказал, что купит нам дом. Дом на 98 "квадратов" с летней кухней, садом и огородом выбирали вместе. Оформил его на меня, помог с ремонтом. В феврале мы туда переехали. Завели хозяйство, засадили огород. К себе забрала и родителей, потому что уже старые и немощные.

С Марией в доме живут дочери 14-летняя Анастасия, 12-летняя Марьяна, 9-летняя Ульяна, 8-летняя Марта, 6-летняя София, 4-летняя Божена и 12-месячная Ангелина. Старшая 23-летняя Кристина замужем, живет с мужем в соседнем селе. 21-летняя Иванна преподает в местной школе. Живет в комнате, которую семье ранее выделял сельсовет.

Первые угрозы Мария Ракус получила в начале августа.

- У дочерей был любимец - декоративная крыса. Летом держали животное в клетке на улице. Однажды нашли его с выколотыми глазами. Подумала, что это куры сделали, - вспоминает Мария. — А на следующий день увидела надпись на доме: "Мы придем в двенадцать ночи. Как тебе подарок с крысой?" На утро еще одно послание: "Сделаю все, чтобы вы отсюда ушли". Испугалась. Вызвала полицию. Они приехали, посмотрели и уехали. Сказали, то детский почерк. Значит — ничего серьезного. А через день еще одна записка, уже на клочке бумаги: "Ты обо мня не заикайся. Будет пожар".

Женщина еще раз обратилась в полицию.

— Ездила в райотдел убедиться, что дело открыли. Домой вернулась около трех дня. Приехала старшая дочь Кристина. Поговорили и повела ее на автобус, — рассказывает Мария. - Когда возвращалась, ко мне позвонила Марта. Сказала, что горит летняя кухня и кладовая. Успели лишь вывести скот из хлева. Пока приехали пожарные, все выгорело дотла — заготовки на зиму, зерно, зимние вещи мои и детей. На пепелище нашла очередную записку: "Я предупреждал".

На второй день загорелась поленница, где хранили топливо на зиму.

— Весь день я была дома. Убирала пожарище, вывозила мусор, — продолжает Мария Ракус. — Младших детей отправила к старшей дочери, переживала за них. Где-то в три дня села обедать. Насыпала тарелку супа, взяла хлеб и две котлеты. Только начала есть, как Марьяна закричала, что во дворе что-то трещит. Выбегаю - а там поленница горит. Через несколько дней дети нашли очередную записку: "Еще дом". После этого зашевелилась полиция.

В полиции Мария Ракус рассказала об угрозах, показала записки.

— К нам женщина обратилась 12 августа. В тот же день у нее сгорело покрытие и деревянные пристройки летней кухни, - говорит следователь 25-летний Дмитрий Бирецкий. — Огонь мог вспыхнуть из-за замыкания электропроводов, по заключению экспертов. Причиной пожара в деревянном строении назвали неосторожное обращение с огнем. Продолжается следствие.

Секретарша сельсовета 53-летняя Ирина Бундза называет Марию Ракус с дочками образцовой семьей. На учете социальных служб не была.

— Мария — хорошая хозяйка, о детях заботится, — говорит Ирина Михайловна. — Деньги, которые получает от государства и меценатов, тратит на дочерей. Это видно — все имеют мобильные телефоны, новую одежду, игрушки. После того как Марии подарили дом, люди в деревне начали рассказывать разные истории, относиться к ней предвзято. Здесь много неблагополучных семей, которые нуждаются в жилье и финансовой помощи. Может, завидуют. С головой села была на пепелище у Марии. Стараемся помочь. Выделили средства на шифер, завезли доски.

Жители села обсуждают причины пожаров у Ракусов.

— Одни говорят, что Мария сама себе поджигает. Мол, больший дом надо. Другие, — что под бизнес у нее хотят землю забрать. Не верю ни в первое, ни во второе. Эта хата несколько лет продавалась, пока ее Ракусам купили, - говорит соседка 63-летняя Нина Сенкив. — Наши дома стоят близко. Когда загорелась у Марии летняя кухня, боялась, чтобы на мою огонь не перекинулся. Сбежалось полсела людей. Кто смотреть, кто тушить.

Не очень с Марией общаюсь, потому что она вечно озабоченная. То варит, то стирает, то у скота возится, - добавляет женщина. — Но из того, что видела — порядочная семья. Девочки хорошие, ухоженные. Мирно живут. Не сказала бы, что бедствуют. Вот люди и завидуют. Потому что многодетная семья, а все в порядке. Да еще и помощь от неравнодушных людей имеют.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА
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Дата
20
сентября

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