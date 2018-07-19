Валерию Запорожец убили в 800 метрах от дома

В Бердичеве на Житомирщине убили 37-летнюю Валерию Запорожец во время прогулки с собакой 5 июля. Тело в 800 м от ее дома нашел прохожий. Имела перерезанное горло и больше десятка ран на теле.

— Мы каждый день гуляли той дорогой с собакой. В тот вечер дочка пошла сама. Домой вернулся лишь пес, весь в крови, — рассказывает мать погибшей Вера Никифорова, 64 года. — Не могу пережить смерть Леры. Внучка у меня на руках осталась, ей 12 лет. Ее папа в Киеве на заработках.

Подозреваемого в убийстве задержали за полтора суток. Это — 15-летний местный житель. С Валерией знаком не был. Его сняли камеры видеонаблюдения на заправке. Позже нашлись свидетели, которые видели парня в медицинских перчатках. Их и окровавленную одежду обнаружили возле места убийства.

— Он из благополучной семьи. Свою вину не признает. К преступлению готовился — взял нож и перчатки, — говорит Вячеслав Печененко из областной полиции. — Его одежду со следами крови жертвы нашли в камышах. В истории телефона парня было много визитов на порнографические сайты. Искал также, как убить человека и скрыть следы. Допускаем, что это разновидность какой-то опасной игры.

Известно, что подозреваемый в этом году закончил 9-й класс и дальше учиться не захотел. На допросах молчит. В рамках следствия ему назначили психиатрическую экспертизу.

Парня арестовали на два месяца без права на залог. Если признают вменяемым, могут посадить в тюрьму на 15 лет.