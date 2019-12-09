В оздоровительном лагере сгорели трое школьниц

За последние два года в Одессе четвертый раз произошел масштабный пожар. В колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса - всего погибших 16. Он загорелся 4 декабря.

17 августа этого года горел отель "Токио Стар". От огня и угарного газа погибли девять человек, еще 10 пострадали. Вспыхнул из-за нарушения правил пожарной безопасности, по выводам следователей. В деле четверо подозреваемых, следствие продолжается.

10 июня загорелся корпус №7 Одесского областного медицинского центра психического здоровья. Погибла медсестра и шесть пациентов. Дело расследуется по четырем статьям, в том числе о служебной халатности.

Одесский детский оздоровительно-спортивный лагерь "Виктория" загорелся в ночь на 16 сентября 2017-го. Погибли три девочки - 8-летняя София Мазур, 9-летняя Анастасия Кулинич и Снежана Арпентий, 12 лет. В заведении были проблемы с противопожарной безопасностью. Приговор вынесли воспитательнице Наталье Цокур, которая на бумаге отвечала за технику безопасности. Дали три года условно. В отношении руководителя лагеря Петроса Саркисяна продолжаются суды.