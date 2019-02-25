Учительница умерла после ссоры с отцом ученицы

— Врач сказал, что у мамы из-за стресса сильно поднялся сахар в крови. Как следствие — инсульт. Хотя раньше даже на давление не жаловалась, — говорит 27-летняя Наталья Олейник из села Гнатков Томашпольского района Винницкой области.

22 февраля написали заявление в полицию и прокуратуру, чтобы расследовали обстоятельства смерти ее матери, 46-летней Светланы Ивановны. Женщина умерла 20 декабря прошлого года. Работала в местной школе учителем начальных классов. Ее разбил инсульт после разговора с отцом одной из школьниц. Мужчина хотел разобраться в ситуации, возникшей на уроке физкультуры.

— В спортзале занимались два класса — третий и пятый. Старшие девочки играли мячом. У одной из них пошла кровь. Их учительница как раз вышла, — рассказывает Наталья. — Полина хотела провести одноклассницу умыться, спросила разрешения у моей мамы. Она сказала, чтобы подождали минутку. Потому что не могла с ними выйти и оставить остальных учеников. Уже был конец урока. На что Полина обозвала ее слабой на голову. Мама взяла ученицу рукой за кофточку и объяснила, что так нельзя говорить учителю. Не била и не кричала. Хотя сейчас говорят, что синяки у нее видели.

После урока к Светлане Олейник пришла школьный психолог. Требовала извиниться перед Полиной.

— Она — ее родная тетя. Возмущалась при детях, — говорит Наталья. - Мама извинилась перед ученицей. Конфликт будто был исчерпан.

3 декабря в школе проводили ярмарку. Светлана Олейник испекла торт внуку. В этот день пришел Александр Кушнир, отец Полины. Он как раз вернулся с заработков в Киеве. Требовал у директора уволить Светлану Олейник.

— Говорил, что его дочь боится идти в школу из-за инцидента с педагогом. Позвала Светлану Ивановну, чтобы наконец решить этот вопрос. Разговор был на повышенных тонах, — говорит директор школы Лариса Марущак, 48 лет. — Отец эмоционально высказывался. Размахивал руками. Наконец, попросила всех написать письменное объяснение, как они видят ситуацию. Психолога не было. Она уволилась.

По словам других учителей, Светлана Олейник вышла из кабинета директора с перекошенным ртом.

— Сначала не обратили внимание. Думали, плачет, — говорит Наталья Олейник. — У мамы за все годы работы не было ни одного конфликта. У нее покраснело лицо. Не могла разобрать в телефоне номера. Говорила, голова сильно разболелась. Пошла в свой класс. Села писать объяснение. Ручка выпала. Затем уронила голову на стол и упала вниз.

Реанимировали женщину полтора часа. В больнице Светлана Олейник провела 17 дней. Умерла от гипертонического криза, по заключению медиков. Два года тому назад не стало ее мужа, 47-летнего Петра. У него на работе оборвался тромб.

— Отец школьницы не имел права размахивать руками. Странно, что такое произошло на рабочем месте и никто даже не вызвал полицию. Только в январе решили созвать комиссию, — говорит Наталья Олейник.

Родители пятиклассницы от комментариев отказываются. Когда Светлана Олейник попала в больницу, Александр Кушнир забрал заявление у директора.

— Тема очень болезненная. Не хочу говорить. Мы уже не живем так, как жили раньше, — сказала мать школьницы Светлана.