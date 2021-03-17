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четверг, 18 марта 2021 07:11

"Трупы коз лежали по всему дому"

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В селе Константиновка Смелянского района Черкасской области 54-летний Леонид Ковтун дома держит более сотни коз. Животные истощены голодом.

- Мужчина жил с козами в одном доме. Более 40 голов нашли там мертвыми, — рассказывает зоозащитница 61-летняя Юлия Данильченко. - Хозяин их не хоронил, потому что зима, земля мерзлая. Перед Новым годом мне позвонил один человек и рассказал о тех ужасах. Вызвали полицию. Трупы коз лежали по всему дому. Живые - худющие, истощенные.

Волонтеры привезли несколько тюков сена.

- Узнала обо всем от полиции, — говорит 49-летняя Татьяна Чмут, староста села. - Создали комиссию, решили утилизировать мертвый скот. Сожгли их и засыпали хлоркой. Сделали так, потому что вдруг у них сибирка. Это проверяют эксперты.

Дом Леонида Ковтуна стоит недалеко от сельсовета. Неприятный запах ощущается уже метров за 20 от двора.

- Лет 30 занимаюсь козами, - подходит к поваленному забору Леонид Ковтун. - Я их на мясо не сдаю, потому что жалко. А они множатся. Сена много заготовил, но на всех не хватило. Покупать корма не за что. И так половину пенсии на коз трачу. Может, какой-то вирус пошел, что начали умирать. Пока сильных морозов не было, хоронил их возле дома в соснах и во дворе. Больных животных забираю в избу. Хорошо, что в интернете о нас рассказали. Какие-то волонтеры наносили еды для коз.

Соседи Ковтуна ранее жаловались на него местному руководству. Но те ничего сделать не могли. Хуже всего людям летом, когда от жары вонь сильнее. Кто-то возвел высокие заборы, чтобы козы не лезли на их территорию и не уничтожали овощи, деревья.

Леонид Ковтун готов отдать всех животных на содержание. Волонтеры ищут им приют.

Автор: Сергей РАДЧЕНКО
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