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вторник, 23 июля 2019 07:15

Семья Веретельников погибла по дороге на отдых
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В автомобильной аварии возле села Лукашевка Первомайского района под Николаевом погибла семья Веретельников из Черкасс в ночь на 17 июля. Ехали на отдых.

Их "Ситроен Берлинго" выехал на встречную полосу и в лоб протаранил рейсовый автобус "Неоплан" сообщением Железный Порт - Шепетовка. От удара легковушку смяло, автобус выбросило с дороги в поле. Там ехали два водителя и 30 пассажиров, никто не пострадал.

За рулем "Ситроена" был 35-летний Виталий Веретельник. Он и двое его детей 11-летний Иниль и Риана, 5 лет, погибли на месте. Жену 34-летнюю Викторию забрали в реанимацию. Родные и друзья организовали сбор средств на ее лечение, но на следующий день она умерла.

- Женщину привезли в больницу в шоковом состоянии. Были травмы головы, туловища, перелом ключицы, - рассказывает 55-летний Олег Чекрыжев, главный врач Первомайской центральной больницы. - Была в сознании, говорила. Делали все, что могли, чтобы ее спасти. Вызвали трех специалистов из Николаева для консультации. Но травмы оказались несовместимы с жизнью.

В день трагедии семья ехала на море в Николаевскую область. Там живет тетя Виталия, должны были остановиться у нее. У авто не было тормозного пути. В полиции предполагают, что водитель уснул за рулем.

- Утром видели их всех, собирались на море. Еще спросила у Ани - матери Виты, чего с ними не едет. В прошлом году они отдыхали вместе. Сказала, из-за проблем со щитовидкой остается дома, - рассказывает знакомая семьи 55-летняя Вера Штанько. - Вита мать любила. Хорошая была - благодетельница, помогала бездомным животным. Писала стихи, играла на гитаре, пела. Подрабатывала певицей в местном ресторане "Коза ностра".

Аня как узнала об аварии, ночью собралась и поехала туда с женой брата. Надеялась, хоть дочь выживет, - добавляет Вера Штанько. – Но, увы. Домой привезла четыре гроба. Все слезы выплакала, ехала молча.

Семья Веретельников была набожная. Ходили в церковь.

- Знаю эту семью давно. Вита росла на моих глазах. Дружила с моей дочерью. Никогда не отказывала в помощи, - говорит соседка Ольга Лантух, 60 лет. - Одна была в семье. Мать ею дорожила. Не представляю, как дальше сложится ее жизнь - в один миг потеряла самых дорогих. Вита была отдана церкви. Ходила исповедоваться. С Виталием хорошо заботились о своих детях. Были дружными.

Виктория Веретельник имела собственный салон маникюра. Виталий работал строителем. Иниль осенью должен был идти в шестой класс, Риана посещала детский сад.

Похоронили семью Веретельник в общей могиле 19 июля.

Автор: Ирина ШЕВЧЕНКО
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