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четверг, 24 декабря 2020 07:45

Семья два года живет в лесу без света

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В лесу за поселком Бандурово Гайворонского района Кировоградской области живет семья Рябовых - 42-летний Виктор с женой Ириной и двумя детьми. Последние два года - без света, потому что возле дома упали электроопоры. Отделение районных электросетей отказывается их ремонтировать.

- В этом доме живу с рождения, - рассказывает Виктор Рябов, работает лесничим. - Все началось с того, что упали опоры. Я обратился к РЭС, чтобы отремонтировали. Отказали - линия не их. Обращался на горячую линию. Тоже сказали. Потом подал в суд. Он обязал электриков подключить свет, но через два месяца опоры попадали снова.

РЭСовцы приехали и отрезали электричество. Подключать опять не захотели.

- С тех пор уже второй год пошел, - говорит Рябов. - Не восстанавливают, потому что линия якобы не их, а моя. Ну как такое может быть? Электрикой еще мой отец пользовался, здесь стоит счетчик РЭС.

В августе 2020 года семье пришла квитанция с предупреждением об отключении электричества. Должны 285 грн.

- Повторно отключили свет 6 марта. Это тогда, когда снова упали опоры, - продолжает лесничий. - 1 августа получил предупреждение, что имею задолженность. В случае неуплаты грозились отключить электричество. Абсурд. Электричества нет почти два года, а они шлют предупреждения об отключении.

Энергетики объяснили, что восстановить поваленные столбы стоит примерно 1 млн грн.

- Приезжал начальник РЭС. Сказал, что восстанавливать опоры невыгодно, - говорит Виктор. - Потому что наш дом здесь один. Соседей нет. Когда я первый раз подавал в суд, то он постановил подключить меня к электричеству. Второй - отказали во всем.

Продукты семья хранит в погребе. Воду и еду греют на дровяной плите. В нее на кучу сложены дрова. В комнате стоит стол, где дети делают уроки. На нем - полусгоревшая свеча. Телефоны супруги заряжают у родственников. Они живут в деревне - в 5 км от леса. Полевая дорога сейчас превратилась в болото. Ездят на старой "Ниве".

- Когда начался карантин, дети перешли на онлайн-обучение. Для нас это ужас. Подключаются через телефон. Когда он садится, то - конец цивилизации, - говорит 40-летняя Ирина Рябова. - Ездим к учительнице, к одноклассникам, чтобы помогали.

- Сейчас идут праздники и мы не знаем, как быть, - продолжает. - Дети плачут. Спрашивают: "Кому от этого лучше, что у нас света нет?" Как им объяснить, что мы оказались никому не нужны. Будем вешать свечи в доме. Ехать к родственникам не можем, потому что муж не может оставить работу.

Застать руководство Гайворонского РЭС на месте не удалось. В помещение журналистов не пустили, ссылаясь на карантин.

- У нашего бывшего потребителя на руках решение суда, - говорит юрист. Называется Майей Васильевной. Общаемся через забор учреждения. - Там все расписано. Больше ничего не хочу говорить. Я решения суда не комментирую.

Суд не поддержал Рябова из-за того, что опоры якобы принадлежат Одесской области. Хотя лес, где они расположены, растет на территории Кировоградщины.

Автор: Сергей РАДЧЕНКО
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