Семиклассник впал в кому в лагере

В Запорожской областной детской больнице спасают 12-летнего Тимофея. Ему стало плохо в детском лагере на Херсонщине. Занимался спортом, внезапно потерял сознание, начались судороги.

В Геническую больницу его привезли без сознания, впал в кому. Об этом рассказала заместитель председателя Запорожской областной государственной администрации Злата Некрасова.

- У него двусторонний отек головного мозга с переходом на спинной. Состояние ухудшается. Операция ситуацию не спасет. Что стало причиной - пока не известно. Подозревают менингит, молниеносную форму, - говорит Злата Некрасова. - Необходимую терапию ребенок получает.

Тимофей родом из Запорожья. Должен был идти в седьмой класс. До лагеря прошел полное обследование. Никаких патологий врачи не обнаружили, по словам родных.