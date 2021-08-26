Семиклассник впал в кому в лагере

 
Ексклюзивы
1/5
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Просмотров: 648
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Просмотров: 486
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
Просмотров: 783
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
Просмотров: 1449
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 549
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Просмотров: 450
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
Просмотров: 1134
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
Просмотров: 1314
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Просмотров: 14049
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Просмотров: 1404
Фото
Все фото
2
5
3
3
4
Сергей Стерненко получил год условно
Сергей Стерненко получил год условно
Андрея Антоненко год держат в изоляторе
Андрея Антоненко год держат в изоляторе
Неуправляемый джип задавил двух человек в центре Киева
Неуправляемый джип задавил двух человек в центре Киева
Антон Желепа убил четырех человек ворованным &quot;Мерседесом&quot;
Антон Желепа убил четырех человек ворованным "Мерседесом"
&quot;Военные стыдили мужа. Мол, прятал сыновей дома&quot;
"Военные стыдили мужа. Мол, прятал сыновей дома"
Интервью
1/5
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 891
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 828
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 1539
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 261
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1323
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
26 августа 2021
Просмотров: 297
Не заробили
Зателефонували з міської ради Черкас. Запросили на урочистості, де вручатимуть відзнаку як борцеві за Незалежність. Ми з Володькою Терновим прийшли ...
пятница, 27 августа 2021 07:21

Семиклассник впал в кому в лагере

  Комментировать

В Запорожской областной детской больнице спасают 12-летнего Тимофея. Ему стало плохо в детском лагере на Херсонщине. Занимался спортом, внезапно потерял сознание, начались судороги.

В Геническую больницу его привезли без сознания, впал в кому. Об этом рассказала заместитель председателя Запорожской областной государственной администрации Злата Некрасова.

- У него двусторонний отек головного мозга с переходом на спинной. Состояние ухудшается. Операция ситуацию не спасет. Что стало причиной - пока не известно. Подозревают менингит, молниеносную форму, - говорит Злата Некрасова. - Необходимую терапию ребенок получает.

Тимофей родом из Запорожья. Должен был идти в седьмой класс. До лагеря прошел полное обследование. Никаких патологий врачи не обнаружили, по словам родных.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Семиклассник впал в кому в лагере». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
августа

Самое сильное в истории извержения забрало около 36 тыс. жизней

Самое читаемое
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн Просмотров: 11637
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
13
 Просмотров: 4500
Гороскоп на 26 августа: в чью жизнь вернутся богатство и успех
Гороскоп на 26 августа: в чью жизнь вернутся богатство и успех
 Просмотров: 4302
Тело мужчины, утонувшего с сыном в Херсонской области, нашли в Крыму
Тело мужчины, утонувшего с сыном в Херсонской области, нашли в Крыму Просмотров: 4095
Мать первенца Вакарчука: что о ней известно
Мать первенца Вакарчука: что о ней известно
8
 Просмотров: 3762
Скандалы
"Не мог ошибиться, в воздухе был Богом"
"Не мог ошибиться, в воздухе был Богом" Просмотров: 9
6-летнего Алексея Стефанцива искали в горах 30 часов
6-летнего Алексея Стефанцива искали в горах 30 часов Просмотров: 180
"Ни криков, ни шума. Странная и страшная история"
"Ни криков, ни шума. Странная и страшная история" Просмотров: 324
"Оксана зацепилась за кость. Эксперты сказали, что человеческая"
"Оксана зацепилась за кость. Эксперты сказали, что человеческая" Просмотров: 1593
Владимир Прохнич угрожал взорвать гранату в Кабмине
Владимир Прохнич угрожал взорвать гранату в Кабмине Просмотров: 81
Больше всего комментируют
7
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
4
Посольство США осудило нападение на Порошенко
1
Мураев на День Независимости жаловался Скабеевой
1
Зеленский наградил мэра, который называл майдановцев "террористами"
1
Во флаконах с Covid-вакциной нашли посторонние примеси
Голосов: 290
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть