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пятница, 07 июня 2019 07:20

Руководитель областной полиции попросился на войну

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После смерти 5-летнего Кирилла Тлявова руководитель полиции Киевской области 43-летний Дмитрий Ценов подал в отставку.

- Я ответственный за подчиненных. Поэтому подаю рапорт об отставке, - заявил 3 июня. - Прошу отправить меня в трудную точку государства, в места проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Ценова уволили в ночь на 4 июня. Он руководил полицией в Киевской области четыре года. Обязанности начальника исполняет заместитель Андрей Небытов.

Вечером во вторник митинги "Безнаказанность убивает" с требованием наказать виновных в убийстве прошли в 20 городах Украины. В Переяславе почти сотня активистов попытались разрисовать стены райотдела. Им помешали спецназовцы. Возникла потасовка, в которой пострадали двое митингующих и двое полицейских.

Петиция с призывом уволить министра внутренних дел Арсена Авакова на сайте президента Украины собрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. Сам министр отказался уходить в отставку.

Автор: Татьяна САРАХАН
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Голосов: 1316
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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