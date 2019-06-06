Руководитель областной полиции попросился на войну

После смерти 5-летнего Кирилла Тлявова руководитель полиции Киевской области 43-летний Дмитрий Ценов подал в отставку.

- Я ответственный за подчиненных. Поэтому подаю рапорт об отставке, - заявил 3 июня. - Прошу отправить меня в трудную точку государства, в места проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Ценова уволили в ночь на 4 июня. Он руководил полицией в Киевской области четыре года. Обязанности начальника исполняет заместитель Андрей Небытов.

Вечером во вторник митинги "Безнаказанность убивает" с требованием наказать виновных в убийстве прошли в 20 городах Украины. В Переяславе почти сотня активистов попытались разрисовать стены райотдела. Им помешали спецназовцы. Возникла потасовка, в которой пострадали двое митингующих и двое полицейских.

Петиция с призывом уволить министра внутренних дел Арсена Авакова на сайте президента Украины собрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. Сам министр отказался уходить в отставку.