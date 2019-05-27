Пятиклассник утонул во время школьной перемены

23 мая в райцентре Воловец на Закарпатье пятиклассник Сергей, 11 лет, упал в реку Вича, и его унесло течением. На следующий день мальчика нашли мертвым.

- Трагедия произошла около 13:00. Через час начали поисковую операцию, - говорит 40-летний Федор Филип из областной Службы по чрезвычайным ситуациям. - Задействовали 57 человек. Искали, пока не стемнело. Из-за проливных дождей уровень воды в реке поднялся. Местами Вича вышла из берегов. Это затрудняло работу. Утром уровень воды упал, поиски возобновили. Тело мальчика нашли в трех километрах. Зацепился за корень дерева, который выступал над водой.

Сельский голова Воловца 40-летний Михаил Попелич говорит, что ученик упал в воду во время перемены.

- Дети играли в прятки. Как рассказали одноклассники Сергея, он спрятался в заброшенном здании, которое стоит недалеко от школы. Сразу над рекой. Перелезал что-то, не удержался и упал в реку, - рассказывает Попелич. - Родителей ребенка, Михаила и Викторию Шишканинец, знаю лично. Отец ездит на заработки в Чехию, мать - в декретном отпуске с 3-летней дочерью. Семья имеет дом в центре поселка. Порядочные, воспитанные люди. Дети у них всегда ухоженные. Сергей хоть и хулиганил, как все в его возрасте, но и учился неплохо.

Тело ребенка забрали на экспертизу.