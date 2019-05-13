Павла Арсентьева убили за 12 тысяч гривен

В Жолкве на Львовщине трое парней за долг 12 тыс. грн убили 17-летнего Павла Арсентьева. Тело закопали. Его нашли 25 апреля — через 12 дней после исчезновения.

- Парня били в подвале частного дома. Когда поняли, что он мертв, отнесли за дом и закопали. Перед этим сфотографировали, — говорит 39-летний Андрей Коцур, начальник Жолковского отдела полиции. - Один из ребят сбросил снимок своему другу. А тот заявил в полицию. Все трое признают вину, но не каются.

Павел Арсентьев родом из села Костеев Жолковского района Львовской области. В последнее время жил отдельно от родственников в Жолкве.

— За братом ребята пришли вечером, повели куда-то, — рассказывает 33-летний Олег Ленчук. — Ночью Паша мне позвонил. Просил денег. Сколько — не уточнил. Я сказал, что лишних нет. У меня семья, дети. Да и обижало, что вспоминал обо мне, когда что-то надо. Через полчаса позвонили и те ребята. Сказали, Павел должен им деньги. Если не вернет — будут бить. Просил не делать этого. Заверил, что долг отдаст. Будто согласились. Обещали брата отпустить.

Сестре погибшего 26-летней Марии Демус той ночью звонила девушка Павла.

— Ее запугали. Говорила, что деньги уже нужны. Такой суммы у нас не было, — добавляет Олег Ленчук. — А потом Павел пропал. Периодически такое случалось. Он был скрытный, о жизни ничего не рассказывал. Разнорабочим ездил по району. Я и подумал, что пошел зарабатывать. 25 апреля мне позвонили из Жолковской полиции, чтобы опознал тело брата. Меня мучает совесть. Спать не могу. Подумать не мог, что все так закончится.

Подозреваемых в убийстве, держат под стражей. Двум из них по 17 лет, третьему — 15. Их могут посадить на 10 лет.

— Когда Павла убивали в подвале, мать одного из парней была в доме. Говорила, что ничего не слышала, потому что спала, — говорит Олег. — Семьи у ребят неблагополучные. Родители пьющие.

Следователи имеют две версии, почему убили парня. Первая — Павел был должен деньги приятелям, которые его убили. Вторая — с него должны выбить долг для третьего лица. Поэтому и фотографировали, чтобы отчитаться. Случайно снимок сбросили не туда.