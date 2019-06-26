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четверг, 27 июня 2019 07:35

От Александры Барчук прячут единственного сына

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- Почти месяц не знаю, где мой сын и что с ним. От этого даже дышать больно, - говорит 25-летняя Александра Барчук из Киева.

29 мая ее сына 5-летнего Дмитрия забрал из садика №385 бывший муж 25-летний Александр Храпач с другом. Посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Женщина заявила в полицию. Там открыли уголовное производство.

Александра Барчук и Александр Храпач учились в одной группе медицинского университета им. Александра Богомольца в Киеве. Начали встречаться, женщина забеременела. Поженились в 2013 году, когда обоим было по 18 лет. После рождения сына муж резко похудел на 17 кг, начал поздно возвращаться домой. Жена думала, у него появилась другая.

- Приходил никакой. Не хотел говорить, есть, сразу ложился спать, - рассказывает Александра Барчук. - А потом я нашла у него переписку, где он договаривается о покупке амфетамина. Поскандалили. Через несколько дней разъехались. Сыну тогда было 2 месяца.

- С тех пор бывший не участвовал в жизни ребенка - не приезжал, не помогал деньгами, - продолжает. - После официального развода на алименты не подавала. Иногда приезжали бывшие свекры. Видеться с внуком им никогда не запрещала. Когда сыну было 3 года, я купила путевки на отдых за рубежом. Просила бывшего, чтобы подписал разрешение на выезд. Саша поставил условие: сын должен жить два месяца с его матерью, два месяца - со мной. Тогда я обратилась в суд на лишение его отцовства. На заседания он ни разу не пришел. Решение вынесли заочно. А в прошлом году Храпачи подали апелляцию. Дело вернули в суд первой инстанции, и оно до сих пор на рассмотрении.

Александр - сын столичного пластического хирурга Василия Храпача. Работает директором отцовской клиники. Александра - курьер в медицинской фирме, занимается фотографией.

- В январе в саду появилась бывшая свекровь. Мол, ребенка хочет увидеть. Ей не запретили. Начала ездить по несколько раз в месяц, - говорит Александра. - В результате, однажды появился мой бывший с дружком. Воспитательницу прижали к стене. Забрали сына и понесли в машину, которая ждала их на улице. Мне передали письмо, что я не справляюсь с обязанностями матери. Будто ребенок часто болеет. Поэтому бывший повез Диму оздоровить в родительский дом в селе Стоянка.

С того дня телефоны Александра Храпача и его матери не отвечают. В доме, где должен жить 5-летний Дмитрий, никого нет, говорит Александра Барчук.

- У бывшей свекрухи есть родственники в Армении. Боялась, что сына вывезут туда. Но в полиции сказали, что границу по своим документам они не пересекали, - добавляет женщина. - Несколько дней пикетировала у клиники Храпача, но внутрь меня никто не пустил. На звонки отвечает только бывший свекор. С ехидством говорит: "Ну что, девочка, теперь будешь договариваться?" Хотят, чтобы подписала отказ от ребенка.

Профессор Василий Храпач в "Фейсбуке" написал, что его клинику хотят захватить рейдеры. Для этого используют сына - Александра. Обвинения бывшей невестки отвергает.

"Появилась группа людей, Которые решили остановить деятельность клиники по финансовым соображениям. Мы не знаем, кто стоит за этими людьми, но для разменной карты был выбран мой сын, - пишет Храпач. - Саша имеет все права на Диму. Любит его, хочет проводить вместе время. А вот мать моего внука вместо того, чтобы решать семейные вопросы, занимается пиаром. Конфликт можно решить подписанием мирового соглашения между родителями. Что не раз предлагали семье Барчук. Они отказались".

Ребенок Барчукам не нужен, добавляет в телефонном разговоре Василий Васильевич.

- Юридически все законно. Мы настаиваем на совместном воспитании ребенка. Но они этого не хотят. И ребенка не хотят забирать, просто кричат. Ко мне можно дозвониться, прийти поговорить. Я на рабочем месте. Но никто этого не делает, - говорит Василий Храпач. Где его внук - не говорит.

В детском саду, который посещал Дмитрий, говорят, что приезд Александра Храпача был неожиданным.

- Родители мальчика разведены. Его воспитанием всегда занималась мать. В тот день приехал папа. Заверил, что отцовства не лишен, - рассказывает директор садика Нина Азаренко. - Сына даже не переодел. Говорил, что спешит.

Александра Барчук, кроме полиции, обратилась в прокуратуру и к представителю президента по делам детей Николаю Кулебе, чтобы те вмешались в дело.

- Непонятно, почему прячут ребенка. Наоборот, должны сказать, где мальчик, позволить маме видеться - и тогда криминал по угону рассыплется, - говорит адвокат 43-летний Антон Зубков.

- Женщине не стоило лишать отца прав на ребенка. А взять разрешение на вывоз сына за границу через суд, - говорит Зубков. - Это дело о лишении отцовства лучше закрыть. Женщине следует подавать новые иски. Первый - об определении места жительства сына. Второй - об определении порядка общения с ребенком.

Автор: Анна БОВА
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