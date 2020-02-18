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четверг, 20 февраля 2020 07:35

"Оперся о стену и хрипел. В приоткрытых дверях лежала женщина"

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В Ватутино Черкасской области в собственной квартире нашли убитой 33-летнюю Людмилу Ткачук. На теле была 21 ножевая рана. У входной двери с перерезанным горлом лежал ее муж Михаил, 44 года. Медики его спасли.

Супруги жили на третьем этаже. Лестничная площадка вся в крови.

— Людмила работала медсестрой в соседнем Катеринополе. Муж — заготовителем. Вежливый, приветливый. Не слышала, чтобы ругались. Квартиру недавно купили. Раньше снимали в этом же доме на пятом этаже, — говорит Людмила Заграничная, 52 года. Живет на первом этаже.

В квартире следов борьбы не было — вещи стояли на местах, говорят соседи Ткачук.

Михаила в полусознательном состоянии нашла 78-летняя Екатерина Санникова. Поднималась по лестнице к подруге и услышала странный звук.

- Подумала, что собака забежала. Поднялась на третий этаж и увидела мужчину в крови. Оперся о стену и хрипел. Затем сел на пол. В приоткрытых дверях лежала женщина. Я испугалась. Бросилась к их соседке напротив. Она вызвала полицию, "скорую".

По словам знакомых, в последнее время супруги много ссорились. Якобы из-за ревности мужа. В вечер перед трагедией Михаил громко стучал в дверь собственной квартиры, рассказывают соседи.

- Бил ли он раньше Люду - не знаю, не видела. Но спорили часто, — говорит 30-летняя Светлана Тимчук, сестра погибшей.

В декабре прошлого года Людмила вызвала полицию, потому что муж угрожал ей ножом. В тот же день они помирились.

Следователи имеют несколько версий произошедшего. Основная - супруги порезали ножами друг друга в разгар ссоры. Ее причина неизвестна. По второй — мужчина перерезал артерию жене и хотел совершить самоубийство.

— Смертельные ранения женщина получила от мужа. Это установили эксперты, — говорит Дмитрий Грищенко из областной полиции.

Людмила раньше жила с матерью в Катеринополе. Имеет 14-летнего сына от первого брака. Когда сошлась с Михаилом, переехала в Ватутино. Сын остался с бабушкой. Ткачук с тещей не ладили, по словам знакомых семьи. Якобы женщина знала о побоях и скандалах, которые Михаил устраивал ее дочери из-за ревности. Уговаривала уйти от него. Людмила стильно одевалась, делала яркий макияж. Вела страницу в соцсети. Незадолго до убийства удалила свои снимки.

Михаил Ткачук находится под наблюдением медиков областной больницы. Перед этим лежал в Звенигородской районной. На вопрос, он ли убил жену, отрицательно кивнул головой. Разговаривать не может из-за трубки в горле.

— У мужчины было проникающее ранение гортани, — говорит Вардан Айрапетян, главный врач Звенигородской районной больницы. — Большой потери крови не было. Мы его зашили и отправили в Черкассы. Повезло, что не задета сонная артерия.

Людмилу Ткачук похоронили 13 февраля.

Автор: Сергей РАДЧЕНКО
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Дата
20
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