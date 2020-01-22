"Нащупал на плече пулю. Не сразу заметил, что тоже ранен"

— Было странно, когда между домами увидел мужчину с охотничьим ружьем. Такое берут на охоту на кабана. Рядом — еще один мужик с пистолетом. И это в семь вечера, когда по улице ходят люди, — рассказывает 35-летний Максим Максименко из поселка Макаров Киевской области.

20 декабря прошлого года получил огнестрельное ранение в левое плечо. Его товарищу 42-летнему Сергею Мельничуку пуля задела ухо.

— Около семи вечера мне позвонил Сергей. Просил, чтобы я вышел. Мол, к нему какие-то ребята едут на "разборки". Я тогда ничего не понял, — говорит Максим. — Позже узнал, что один из тех мужчин — Андрей, ухаживает за коллегой Сергея Галиной. Почему-то приревновал ее. Решил разобраться с конкурентом. Кстати, тот Андрей женат.

Максименко говорит, что через 5 минут после звонка вышел на улицу. Там увидел Сергея Мельничука и 44-летнего Андрея Сычевского. Сначала не подходил к ним.

— Между машинами "Вольво" и БМВ заметил мужчину в куртке с капюшоном. В руках он держал ружье дулом вверх. Я был охотником. Сразу понял, что оружие огнестрельное. Испугался. Пошел в свой гараж, взял перцовый баллончик. Стоял сбоку, курил, - рассказывает Максименко. — Сергей и Андрей начали ссориться. Мужчина с ружьем приблизился к ним. Я подбежал к Андрею, брызнул ему газом в глаза. Сергей тем временем ударил другого в челюсть.

Я хотел остановить драку, — добавляет. — Поэтому прыснул из баллончика и Сергею в глаза. Вышла Галина. Крикнула: "Сережа, у него пистолет!". Понял, что речь об Андрее. За куртку оттащил в сторону незнакомца с ружьем. К нам подошел Сергей, а за ним Андрей. Сычевский начал стрелять. Выпустил шесть-семь пуль. Мы с Сергеем разбежались в разные стороны. Позже позвонил ему. Не знал, жив ли. Он сидел за гаражами весь в крови. Я вызвал "скорую". Уже в больнице нащупал на плече пулю. От шока не сразу заметил, что тоже ранен.

Делом занялась макаровская полиция. Сейчас Сычевскому и его товарищу сообщили о подозрении. Мужчины своей вины не признают.

— Максим и Сергей постоянно пытаются нас оболгать. Тут вопрос, кто еще потерпевший. Это же на самом деле на нас напали, газом травили. Я оборонялся тем, чем мне позволяет закон. Сейчас идет следствие, оно во всем разберется, — говорит Андрей Сычевский.