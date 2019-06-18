На берег реки выбросили тонну гнилого мяса

У одного из притоков реки Сиверский Донец в Харьковской области выбросили более тонны гнилого куриного мяса.

- Более сотни мешков с мясом нашли жители села Хотомля Волчанского района. Их сбросили на берегу реки Хотимелька, одного из притоков Сиверского Донца, - говорит председатель ассоциации рыболовов 59-летний Александр Чистяков. - Часть мешков попала в воду. Они плывут вниз по течению. От жары мясо быстро разлагается. До сих пор неизвестно, почему его выкинули. Может быть инфицировано сальмонеллезом или куриным гриппом.

Местные жители обратились в полицию. Правоохранители зафиксировали нарушения, отобрали образцы для анализа и начали следствие.

- Это может спровоцировать масштабную катастрофу, - говорит президент Фонда дикой природы 50-летний Валерий Ловчиновский. - Мешки плывут в направлении Кулаковского залива Печенежского водохранилища. Из него воду подают на очистные сооружения, а затем в города и села Харьковской области. Такой объем воды, как в водохранилище, полностью меняется за 20 лет. Поэтому нужно немедленно начать мероприятия по очистке. Прежде всего - выловить мешки и предотвратить залегание их на дно водоема. Иначе начнутся процессы, которые повлияют на флору и фауну водохранилища. Вода станет непригодной для использования.