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вторник, 31 июля 2018 07:20

Многодетная семья отравилась грибами

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20 июля в селе Ясеневое Второе Любашевского района на Одесчине многодетная семья отравилась грибами. Насобирали их в лесу. Мать 37-летняя Олеся Липовцева с сыном Василием, 11 лет, умерли 23 июля в больнице. Под наблюдением медиков остаются четверо детей, двое из них — в критическом состоянии. Отец Василий Коваль вернулся из медзаведения домой.

— Сначала семья лечилась самостоятельно. Потом в шесть утра мне позвонила их соседка. Говорит, они там все никакие. Попросила "скорую" вызвать, — рассказывает 49-летняя Алла Рогова из Ясеневского сельсовета. — Врачи забрали Леську и двух деток. Через несколько часов другим малым стало плохо. Только одна девочка не ела грибы, потому что в это время была у бабушки.

Василий Коваль постоянной работы не имеет, Олеся Липовцева находилась в декретном отпуске. Ждала седьмого ребенка.

— Семья не была благополучной, раньше любили выпить. За ними постоянно присматривали соцработники. В последнее время начали исправляться, — добавляет Алла Викторовна. — Детей кормили. Держали корову, теленка, птицу. В этом году посадили огород, выкопали скважину под воду.

Сейчас двое детей находятся в одесской больнице. Их состояние стабилизировали. Еще двое — в киевском "Охматдете".

— Больше всего грибов съели дети, которым 16 и 5 лет. Их отправили на лечение в столицу, — говорит 39-летний Дмитрий Фомин, врач центральной районной больницы. — 2-летний малыш отравился через грудное молоко, его состояние стабильно тяжелое. Нужно вывести из организма яд, поддержать печень.

Семья съела бледные поганки, по выводам специалистов.

Автор: Марина САМОЙЛЕНКО
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