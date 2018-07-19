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пятница, 20 июля 2018 06:10

Младенца нашли в надворном туалете

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39-летняя Ольга из села Невир Любешовского района на Волыни попала в больницу с большой кровопотерей 13 июля. Кровотечение возникло в результате усложненных родов, выяснили врачи. О беременности не знала, утверждает женщина.

— Роженица была в тяжелом состоянии, давление почти на нуле, — рассказывает 61-летний Богдан Иванив из центральной районной больницы. — На учете в женской консультации не находилась. Где дела ребенка — не признавалась. Мы обратились в полицию. Те поехали к женщине домой. В ведре надворного туалета нашли мертвого малыша. Девочка была доношена.

Женщина сейчас в реанимации. У нее серьезная психологическая травма. Просила, чтобы врачи никому не говорили о том, что произошло. Но об этом гудит весь район. К сожалению, случай не единичный.

Внешние изменения в Ольге замечали соседи. Она беременность отрицала. Говорила, живот растет от болезни. Мол, у нее фиброма матки, киста. В селе о женщине отзываются хорошо. Она замужем, имеет двух детей. Старший сын — студент, учится в Шацке, младший перешел в 4-й класс. Муж работает на одном из местных предприятий. Ольга — заведующая столовой в сельской школе.

Причину смерти младенца должны установить эксперты. Полиция расследует дело по статье "преднамеренное убийство". Роженице грозит пять лет тюрьмы.

Автор: Наталия ПЕЧИБОРЩ
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