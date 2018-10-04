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пятница, 05 октября 2018 07:55

Мать десятерых детей нашли повешенной в хлеве

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— Прославилось наше село. Чем бы хорошим. Разве что из Америки про Любу не спрашивали. Но никто же и не знает, чего такое сделала. Какая причина не была бы, а ставить ее на одни весы с детьми не имела права, — 62-летняя Валентина из села Бобрик Броварского района на Киевщине с квитанциями за коммунальные услуги идет в отделение почты.

У изгороди на улице оставляет велосипед. Рассказывает об односельчанке 37-летней Любви Нижник. 18 сентября ее нашли повешенной в хлеве. У нее остались десять детей — шесть дочек и четыре сына.

— Наделил ее Бог здоровьем скольких нарожать. А справиться с ними ума не дал. Последние пару лет пристрастилась к рюмке. Доходило до того, что дети от родной матери в детдом просились. Не от хорошей жизни, — добавляет женщина. Заправляет под цветастый платок седые пряди волос.

Любовь родом с Черниговщины. Там живут ее мать, три сестры, брат. В Бобрик переехала, когда вышла замуж за Вячеслава Нижника. Родили девять детей: Снежане сейчас 17 лет, Христине — 16, Елене — 14, Елизавете — 11, Святославу — 9, Алине и Ангелине —8 и 7, Арсению — 5, Евгению — 3. В позапрошлом году 9 мая Вячеслава смертельно ранил ранее судимый односельчанин. После его похорон Любовь сошлась с младшим на 10 лет Николаем Стовбухой. От него на свет появился Денис, которому сейчас 1,5 года.

В Бобрик еду автобусом больше полутора часов. Село в 62 км от Киева и в 31 км от райцентра. Здесь 2020 жителей. Есть школа, детсад, дом культуры, несколько продуктовых магазинов.

На улицах много машин на "евробляхах". Водитель останавливает напротив здания Бобрицкого старостинского округа. Староста 54-летний Николай Литвин приглашает в кабинет. Усаживается в кресло.

— Покойный мужи Любви был одержим мечтой иметь большой дом, сад и десять детей, — рассказывает Николай Григорьевич. — Любу держал в ежовых рукавицах. Пока был жив, ничего глупого за ней не замечали. Славик был трудяга, хозяин. Его убили в поминальный день. Распил бутылку водки с односельчанином. О чем-то поспорили. Тот мужчина схватил ножа и ударил Славу. Спасти не смогли. Люба осталась одна с девятью детьми, без работы.

Ежемесячно Любовь Нижник получала на детей социальную помощь — около 10 тыс. грн.

— Долго не горевала, — продолжает староста. — Поминальная музыка быстро перешла в свадебную, по словам соседей. Чуть ли не сразу после похорон стала жить с Николаем Стовбухой. Как его охарактеризовать? Одни минусы. Должен был бы работать день и ночь, зная в какую семью пришел. Но он не спешил. Пьянствовал. Выпивать начала и Люба.

Николай Литвин включает заряжающийся телефон. Сразу — звонок. Просит прощения. Говорит, должен срочно отвезти документы. Через 15 мин. возвращается.

— Старался помогать Любе. Как-то накосил сена корове. А они поленились забрать, — вспоминает. — После зимы зашел в сарай и чуть не заплакал. Стоит скелет, обтянутый кожей. Я накричал на Любу. Они корову сдали. Иначе упала бы на ноги.

В кабинет заходит 48-летний Николай Денисенко — дядя покойного Вячеслава. Жил в одном доме с Нижниками. Говорит, только что заплатил 2 тыс. грн долга за свет и газ. Осталось еще отдать около 3 тыс. грн. Жалуется, что отопление дорогое. Сам не потянет.

— В лесничество наше обратимся. Но там цены! Дрова стоят, как самолет, — говорит Николай Литвин. — Подумаю, как помочь. Сейчас главное — с долгами рассчитаться, чтобы вам свет-газ не отрезали. Потому что подключать — много мороки.

Николай Денисенко опирается руками о колени.

— Не знаю, чего Люба такое сделала, — говорит. — Ни с кем не попрощалась, и после смерти не снилась. По-видимому, сейчас жалеет, но вернуться не может. Начал прокручивать все в голове. Накануне вела себя странно. То пойдет в сарай, то под домом сядет. Опять — в сарай. Может, тогда в голову что-то закралось? Вечером взялась варить картошку. Грубу затопила и котел. Он стал дыметь, а Люба двери закрыла. Пошутил: отравить нас хочешь? Открыл окна, чтобы проветрилось. Сейчас хочу добиться, чтобы старшие девушки вернулись домой. Всех детей мне не отдадут.

На сельское кладбище захожу через высокую металлическую калитку. Возле одной могилы стоят трое женщин и девочка, на вид лет 7. Подзывают меня.

— Сегодня 11 лет, как моего папы не стало. Пришли помянуть. Возьмите за Царство Небесное, — женщина в длинной темной юбке протягивает горсть конфет. — Про Любу разговоры не утихают. Почти каждый год беременной ходила. Ее Славик был рабочим на "Рошене" в Киеве. Так она людям рассказывала, как будто Порошенко пообещал, что у кого из работников будет десять детей, даст квартиру. Вот они и старались. Может, выдумывала.

Другая женщина, в теплом вязаном жилете, вызывается провести к могиле Любви Нижник. Представляется Екатериной Михайловной.

— Дом в нашем селе купила бабка Вячеслава. Трудолюбивая была. Всю жизнь дояркой проработала, — говорит. — Не знаю, какая катавасия с Любой случилась. Утром одетая, накрашенная ходила писать заявления в детский садик на трех наименьших. А через несколько часов ее нашли повешенной. Видно, что-то сильно задело. Говорят, слышали в их дворе ссору. Но стала ли она причиной — неизвестно.

Любовь Нижник похоронили в одном ряду с мужем. На могиле лежит несколько венков от родственников и букет увядших бархатцев.

Девять дочек и сыновей Любви Нижник забрали в детский дом "Надежда", что в соседнем селе Мокрец. Наименьший мальчик остался с отцом.

— Стараемся не балакать о том, что произошло. Только о хорошем. Держимся вместе, друг друга поддерживаем, — говорит по телефону дочь Снежана. Между словами — длинные паузы.

Николай Стовбуха живет на околице села. Староста предлагает подвезти к его двору машиной.

— Вот, паразиты. И чтобы бутылки после себя повыбрасывали, — останавливается посреди дороги Николай Григорьевич. Машет кулаком двум мужчинам, которые под забором пьют пиво. — Так и живем. Работы в селе недостает. Большинство ездят ежедневно в Киев, Бровары. Вертятся. Кто нигде не пристроился — пьет.

Возле двора Стовбухи стоит старая детская коляска. Во дворе бегают куры, разбросан хлам. Дом открыт, но дома никого нет.

— О мальчике помогает заботиться старшая сестра Николая. Держим их на контроле, — говорит староста.

Неподалеку останавливается женщина с велосипедом, на вид лет 40. Русые пышные волосы собраны в хвост. Подзывает к себе старосту.

— Не чуди, — машет рукой и идет к машине Литвин. — Это наша почтальонша. Говорит, хочу взять к себе двух-трех Любиных детей. Объяснил, что разделять их, по закону, нельзя. Если забирать, то всех. Но куда ей? У самой пятеро. А она в слезы: жалко.

Заезжаем во двор, где жила Любовь Нижник. Во дворе на цепях сидят два здоровых пса. Идем за дом. За металлическим ограждением бегают куры.

— В том сарае Люба и повесилась. Двери были отворены, ее увидел соседский парень. Позвал родителей. Повесилась на тоненьком проводе. Таком, как телефоны заряжают, — говорит Николай Литвин.

Соседи слышали, как в тот день Любовь с мужем Николаем ругались на огороде. О чем был спор — не прислушивались. В полиции человек ссору отрицал. Объяснил, что вместе собирали картофель. Потом пошел в дом. Люба сказала, что будет идти в магазин.

— Следствие длится. Но нет никаких оснований считать, что к смерти женщины причастен посторонний. Это было самоубийство, — говорит 51-летний Николай Жукович из областной полиции.

Детей забрали на девять месяцев

В октябре позапрошлого года социальные службы забрали девятерых детей Любви Нижник из села Бобрик Броварского района на Киевщине из-за неподобающих бытовых условий. Сказали: или наведет порядок в доме, или ее лишат материнских прав.

— К этому делу приобщилась наша церковная организация христиан веры евангельской, — говорит староста Николай Литвин. — Пожалели Любу. Заменили кровлю на доме, сделали капремонт в двух комнатах. Переоборудовали отопление — теперь работает и на газу, и на твердом топливе. Забор из металлопрофиля поставили. Обеспечили мебелью, привезли двухъярусные кровати для малышни. Перед Любовью появился выбор: пойти в эту церковь, или жить дальше с сожителем, пьянствовать. Она выбрала второй вариант.

Детей вернули матери через девять месяцев.

— Регулярно посещала их с гостинцами. Дети хорошо воспитаны, — говорит 46-летняя Светлана Хромец, начальник районной службы по делам детей. — Любовь Васильевна никогда не жаловалась на жизнь. Всегда говорила: потихоньку справляемся. После того как детей вернули, стала лучше о них заботиться. Когда приезжали с проверкой, ни разу ее под хмельком не застали.

Автор: Тамила МИХЕЕВА
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Дата
05
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