Квартиранты отравили владельцев дома

В Умани Черкасской области супругов Рябоконь — 40-летнюю Татьяну и 42-летнего Романа — отравили квартиранты. Мужчина умер, женщина спаслась. Из дома украли деньги, золото, бытовую технику более, чем на 140 тыс. грн.

- Много лет в аренду посуточно сдавали часть дома. Делали это официально, - рассказывает Татьяна Рябоконь. - 28 ноября с мужем в лесу собирали грибы. Позвонили какие-то люди. Сказали, хотят остановиться у нас на сутки. Якобы добираются из Западной Украины. После этого несколько раз меняли час прибытия.

В квартиру к Рябоконям приехали поздно вечером. Поговорили с Романом и легли спать. На следующий день пригласили супругов в гости.

- Накрыли стол, наварили пельменей - продолжает Татьяна. - Настаивали, чтобы мы с ними посидели. Рассказывали, что оба работают поварами и объездили весь мир. Показывали фотографии своих детей. Вроде все было нормально. Но почему-то показались мне подозрительными. Говорила Роману - пошли домой. Те настаивали остаться.

Квартиранты вызвали такси, чтобы привезли им водку и сигареты.

- Пока ждали машину, мужчина начал делать вид, что выиграл большие деньги в онлайн-игре. Бегал по комнате и кричал на радостях, — вспоминает Татьяна. - Мол, надо отпраздновать. Его жена налила нам водки и воды. Вода была удивительного цвета, горькая на вкус. Мы с Романом еще немного посидели и сказали, что будем идти домой. Я взглянула на часы — было без пятнадцати девять вечера. Это последнее, что помню.

У Татьяны с Романом двое детей — 5-летняя дочь и сын, 19 лет. В тот вечер их дома не было. Старший возвращался из-за границы. Девочка гостила у родственников.

— Очнулась около трех ночи, — говорит Татьяна. - Все было, как в тумане. Рядом на полу лежал Рома. Пыталась его разбудить. Когда перевернула, увидела посиневшее лицо. Был мертв. Из кармана моего халата исчезли ключи от дома и деньги, которые заплатили за аренду квартиранты.

Татьяна Рябоконь босиком побежала за помощью.

- Соседка вызвала "скору" и полицию, - рассказывает. - Очень хотелось пить. Во рту стоял горьковатый привкус. С меня сняли золотые украшения. В доме было все перевернуто. Забрали даже детские подарки. Это нелюди. Без отца лишили двоих детей. Не знаю, как сказать 5-летней дочке, что ее папы больше нет.

В крови Романа Рябоконя экспертиза выявила препарат, подобный по свойствам клофелину. В соединении с алкоголем вызывает наркотический сон. Передозировка приводит к смерти.

Квартирантов задержали в Киеве. Подозреваемому 31 год, жене — 28. Полицейские проверяют, совершали ли подобное раньше. Сейчас подозреваемые под стражей. На суде молчали.

- Хочу, чтобы они получили наказание по всей строгости закона. Чтобы их не носила земля на этом свете. Они забрали у меня самое дорогое, - говорит мать умершего Валентина Рябоконь.