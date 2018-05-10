Воспитательница детсада 51-летняя Зоя Пиркл из города Козятин Винницкой области восстановилась на работе через суд. Родители воспитанников против ее возвращения. Обвиняют воспитательницу в издевательстве над детьми ясельной группы.

Зою Пиркл уволили за прогул на работе в прошлом году 8 июня. Она в то время проходила обследование в психоневрологической больнице им. Александра Ющенко.

— Коллеги выживали с рабочего места. Набрали в группу детей, которые постоянно плакали, капризничали. А в результате — воспитательница плохая. Не может справиться с обязанностями. Из-за этого у меня на работе произошел микроинсульт, — рассказывает Зоя Пиркл.

Сначала воспитательница обжаловала свое увольнение в Козятинском суде. Ей отказали в иске. Апелляционный суд Винницкой области отменил решение первой инстанции.

— Основанием для увольнения был прогул на работе. В действительности в тот день Зоя Пиркл проходила медицинское обследование. И следующие 22 дня лечилась на стационаре. Состояние ее было сложное. Поэтому приняли решение о восстановлении ее на работе, — говорит судья Апелляционного суда Винницкой области Александр Панасюк, 42 года.

Дополнительно суд обязал руководство детсада выплатить воспитательнице 51 тыс. грн компенсации за вынужденные прогулы.

— Ей нельзя работать с детьми, — говорит Наталия Кособуцкая, мать воспитанницы детсада. — Давала им швабру и тряпку, чтобы мыли пол. Связывала детей простыней, когда они не хотели спать. Кто плакал, натирала язык йодом или глаза мылом терла.

— Это происходило, когда она оставалась с детьми одна. Иногда я заставала, что дети сильно плакали в спальне. Когда заходила в группу, воспитательница в тот момент спокойно расставляла стульчики, — говорит заведующий детсада Людмила Гаврилюк.

Коллектив детсада готовит обращение в Верховный суд, чтобы воспитательницу не восстанавливали на должности.