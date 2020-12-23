Крестьяне митингуют против директора школы

Жители села Липянка Шполянского района Черкасской области протестуют из-за восстановления в должности директора школы 63-летнего Николая Гнатика. Его уволили в начале 2019-го, потому что варил в школе самогон.

- Гнатика восстановили несправедливо, - говорит 53-летний Сергей Ищенко, председатель Липянской ОТГ. - Я подписывал распоряжение об увольнении. Когда решался вопрос о его возвращении к работе, суд меня не выслушал. Не допросил свидетелей. Ни одно из наших доказательств не принял во внимание. Принятое решение считаю предвзятым.

Николай Гнатик по требованию председателя ОТГ написал объяснение о том, что варил самогон в учебном заведении.

- Объяснение принес через два дня, как его разоблачили. Написал, что делал это для нужд педагогического коллектива, - рассказывает Сергей Ищенко. - После этого посыпались жалобы от родителей, что директор приставал к их детям - мальчиков трогал за гениталии, на уроке заставлял снимать штаны. Девочек сажал к себе на колени. Сначала люди боялись жаловаться. Мол, Гнатик им: "Хорошо подумайте, прежде чем жаловаться. Потому что я остаюсь директором, а ваш ребенок здесь еще будет учиться".

Против восстановления директора выступили и выпускники школы.

- Я его ученица. Своими глазами видела, как он издевался над мальчиками, девочками. Меня это обошло. Видимо, не приглянулась, - говорит 35-летняя Людмила Бобейко. Сейчас работает в школе. Полгода исполняла обязанности директора. После восстановления Николая Гнатика вернулась на должность учителя начальных классов.

У 31-летней Людмилы Павленко в Липянской школе учатся двое сыновей.

- Гнатик трогает детей из неполных, неблагополучных семей. Когда знает, что за них некому заступиться. Он любит девочек по спинке гладить. Ребят своебразно наказывает. За плохое поведение или невыученные уроки строил их рядышком. Заставлял снимать штаны и стоять так до конца урока, - рассказывает Людмила.

Обвинения в свой адрес Николай Гнатик называет клеветой. Говорит, его увольнение - это хитрости недоброжелательных людей.

- Против меня сфабриковали определенные материалы. В трудовой книжке записаны многочисленные грамоты, две - от Министерства образования, получил звание учителя высшей категории, - говорит журналистам центральных телеканалов Николай Гнатик.

Больше давать комментарии отказывается.

- От такого внимания устал. Учебный процесс идет нормально, - объясняет.