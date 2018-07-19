Из колонии сбежали трое заключенных

Трое заключенных сбежали из одесской колонии 17 июля около 4:00. 21-летний Иван Запорожан и Владислав Куспис, 23 года, сидели за кражи. Вячеслав Загорняк, 26 лет, отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетнего.

Преступники разбили стену овощехранилища. Отодвинули защитное ограждение и спрыгнули с забора на Люстдорфскую дорогу, — говорит 51-летний Тагир Ахмедов, начальник Южной исправительной колонии №51. — Все осужденные спокойные. Работали. Попали в тюрьму в разное время и жили в отдельных блоках.

В Одессе и области полицейские поставили десятки блокпостов на дорогах. Проверяли вокзалы и автостанции. Через 17 ч поймали Запорожана и Загорняка.

— Отыскали их в Малиновском районе области, — говорит Светлана Белецкая из Одесской полиции. — Туда мужчины вернулись после неудачной попытки покинуть территорию Одесчины. Задержали их посреди улицы. Сначала одного, а через несколько минут и другого.

Состоянием на 18 июля длятся поиски Владислава Кусписа. Привлекли 15 подразделений полиции, бойцов Нацгвардии и пограничников.