Ирину Корсак ударил ножом бывший поклонник

В Николаеве на два месяца без права на залог арестовали гражданина Германии 51-летнего Лукаса Оздогана. Его подозревают в покушении на убийство местной Ирины Корсак, 30 лет.

Немец напал на женщину вблизи ее дома. Когда она забежала в магазин, ударил пять раз ножом в спину и скрылся на такси.

Пара познакомилась больше года назад в Киеве. Начали встречаться. Впоследствии мужчина пригласил Ирину к себе в немецкий Кельн.

- Отношения не складывались. Лукас относился к Ире, как к вещи. Очень ревновал. Она решила прекратить отношения, - говорит Лилия Савох, подруга Ирины. - Его такой поворот не устраивал. Угрожал Ире. Подсылал неизвестных людей, которые за ней следили.

Ирина Корсак работает фитнес-тренером. Оздоган - бизнесмен, занимается продажей автомобилей.

- Мужчина приехал в Николаев выяснить отношения с бывшей. Разговора не получилось, и он бросился на нее с ножом, - говорит Виктор Киреев из Областного управления патрульной полиции. - Замаскировался - надел парик и накладную бороду. Их и окровавленную одежду выбросил по дороге через окно такси. Все нашли и передали на экспертизу.

Ирине сделали несколько операций и переливание крови. У нее ранены печень и диафрагма.

Лукаса Оздогана могут посадить на 15 лет.