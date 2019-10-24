Химик хотел взорвать военный аэродром

В Умани в Черкасской области задержали 46-летнего Леонида Харитонова. Он собирался взорвать авиабазу Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба.

Харитонов родом из Санкт-Петербурга. Был руководителем среднего звена в российском оборонном концерне "С.Е.Д", работал в США. Он - совладелец химической компании. В Украину приехал три года назад. Женился на 53-летней Виктории Панченко из Умани. Поселился у нее и получил вид на жительство.

- Говорил, хотел жениться только на украинке. Это меня еще тогда насторожило. Мы с ним никогда не жили как муж и жена. Чувствовала, что-то не так. Хотела, чтобы он уехал, - говорит Виктория Панченко. - На этот раз не мог найти свой справочник по химии. Бегал по двору с топором. Ударил по двери, подоконнику.

После скандала Виктория заявила в полицию. В доме супругов установили скрытую камеру. Правоохранители увидели, что Харитонов устроил в доме химическую лабораторию. Изготавливал взрывчатку. О каждом этапе подготовки отчитывался набором кодовых цифр на российский телефонный номер.

- Химик синтезировал вещество ГМТД. Это один из основных компонентов взрывчатки, с помощью которой планировал теракт. Действует намного мощнее тротила, следов не оставляет, - говорит Алексей Голубенко, 39 лет, взрывотехник из Черкасс. - Взрывчаткой Харитонов нашпиговал сигареты. Они были детонатором, который должен вызвать взрыв больших масштабов. Подкуренная сигарета тлела 9 минут - это время, чтобы убежать. Ничего подобного раньше не видел. Надо быть гением химии, чтобы придумать такую бомбу.

На уманском аэродроме тренируются курсанты Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба. Расположен на северной окраине города. Здесь базируются учебные вертолеты Ми-2, Ми-8 и учебные самолеты Л-39.

Харитонову давали указания и переводили крупные суммы денег на карту из России, по данным следствия. Под матрасом он прятал 490 тыс. руб. - почти 191 тыс. грн. После завершения теракта планировал выехать в Гонконг.