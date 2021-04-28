Гербицидов украли на полтора миллиона гривен

 
Ексклюзивы
1/5
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 288
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Просмотров: 234
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Просмотров: 594
Май удивит погодой
Май удивит погодой
Просмотров: 891
Летом газ для населения не подешевеет
Летом газ для населения не подешевеет
3 Просмотров: 486
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Просмотров: 342
Как подготовиться к ВНО за месяц
Как подготовиться к ВНО за месяц
Просмотров: 90
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
1 Просмотров: 747
Алкоголизм, деменция и блюз: за что дали "Оскар-2021"
Алкоголизм, деменция и блюз: за что дали "Оскар-2021"
Просмотров: 216
С владельцев кроссоверов правительство хочет брать 25 тыс. грн в год
С владельцев кроссоверов правительство хочет брать 25 тыс. грн в год
Просмотров: 864
Фото
Все фото
5
3
3
4
3
Андрея Антоненко год держат в изоляторе
Андрея Антоненко год держат в изоляторе
Неуправляемый джип задавил двух человек в центре Киева
Неуправляемый джип задавил двух человек в центре Киева
Антон Желепа убил четырех человек ворованным &quot;Мерседесом&quot;
Антон Желепа убил четырех человек ворованным "Мерседесом"
&quot;Военные стыдили мужа. Мол, прятал сыновей дома&quot;
"Военные стыдили мужа. Мол, прятал сыновей дома"
Бывшего министра подозревают в убийстве
Бывшего министра подозревают в убийстве
Интервью
1/5
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 288
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Просмотров: 1089
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
1 Просмотров: 936
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
1 Просмотров: 1962
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 459
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 апреля 2021
Просмотров: 135
Джміль
Колись я думав, що джміль — то чоловік бджоли. На це прямо й очевидно вказувало багато що. От, наприклад, явна спорідненість і співзвучність у ...
четверг, 29 апреля 2021 06:21

Гербицидов украли на полтора миллиона гривен

  Комментировать

В селе Ягубец Уманского района Черкасской области вооруженные мужчины напали на сельхозпредприятие в ночь на 23 апреля. В помещении были три охранника. Одного ранили, двух связали.

- Около часа ночи начали лаять собаки, - рассказывает охранник Василий. Фамилию просит не указывать. - Напарник хотел выйти посмотреть. Открыл дверь - и с ходу выстрел. Меня еще с одним коллегой повалили на пол. На головы натянули наволочки. Вывели в соседнюю комнату и поставили на колени.

Нападавшие представились налоговиками.

- Их было трое или четверо. Кричали: "Лежать. Мордой в пол! Налоговая полиция", - говорит другой охранник Виталий, получивший пулевое ранение. - У меня огнестрельная рана. Пуля попала в леву часть грудной клетки. Сделали операцию, вытащили ее.

С предприятия украли гербицидов на 1,5 млн грн.

- Были разные виды агрохимикатов. Хранились в канистрах по 20-30 литров, - объясняет руководитель предприятия Константин Сидорук, 38 лет. - Той же ночью обокрали еще одно предприятие в Ягубце. Насколько знаю, у них на 700 тысяч гривен украли химикатов.

Автор: Сергей РАДЧЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гербицидов украли на полтора миллиона гривен». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Жена Dzidzio назвала причины развода
Жена Dzidzio назвала причины развода
10
 Просмотров: 11025
(PR)
(PR) Просмотров: 7488
Российская модель сняла в порно в священном месте на Бали. Ее разыскивает полиция
Российская модель сняла в порно в священном месте на Бали. Ее разыскивает полиция
4
 Просмотров: 6885
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
 Просмотров: 6840
Женщина голышом покоряет скалы
Женщина голышом покоряет скалы
3
 Просмотров: 5499
Скандалы
Владислав Юзвик застрелился из-за 25 тысяч гривен долга
Владислав Юзвик застрелился из-за 25 тысяч гривен долга Просмотров: 5949
За истязание майдановцев дали девять лет тюрьмы
За истязание майдановцев дали девять лет тюрьмы Просмотров: 81
"Вещи несли по лестнице, или выбрасывали из окна"
"Вещи несли по лестнице, или выбрасывали из окна" Просмотров: 306
Убийцу Екатерины Положай посадили пожизненно
Убийцу Екатерины Положай посадили пожизненно Просмотров: 954
"Мальчик лежал в камышах. Не кричал, был обессилен"
"Мальчик лежал в камышах. Не кричал, был обессилен" Просмотров: 342
Больше всего комментируют
5
Чауса держат на территории ГУР. За его похищение могут сесть и Ермак, и Зеленский - экс-замглавы СБУ Нескоромный
4
"Слугу" снова поймали на пикантном занятии в Раде
3
Летом газ для населения не подешевеет
2
Зеленский приказал готовить заседание СНБО
2
Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться в Ватикане
Голосов: 528
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть