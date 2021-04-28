Гербицидов украли на полтора миллиона гривен

В селе Ягубец Уманского района Черкасской области вооруженные мужчины напали на сельхозпредприятие в ночь на 23 апреля. В помещении были три охранника. Одного ранили, двух связали.

- Около часа ночи начали лаять собаки, - рассказывает охранник Василий. Фамилию просит не указывать. - Напарник хотел выйти посмотреть. Открыл дверь - и с ходу выстрел. Меня еще с одним коллегой повалили на пол. На головы натянули наволочки. Вывели в соседнюю комнату и поставили на колени.

Нападавшие представились налоговиками.

- Их было трое или четверо. Кричали: "Лежать. Мордой в пол! Налоговая полиция", - говорит другой охранник Виталий, получивший пулевое ранение. - У меня огнестрельная рана. Пуля попала в леву часть грудной клетки. Сделали операцию, вытащили ее.

С предприятия украли гербицидов на 1,5 млн грн.

- Были разные виды агрохимикатов. Хранились в канистрах по 20-30 литров, - объясняет руководитель предприятия Константин Сидорук, 38 лет. - Той же ночью обокрали еще одно предприятие в Ягубце. Насколько знаю, у них на 700 тысяч гривен украли химикатов.