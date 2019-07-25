"Девочкам не хотели говорить, что их мать умерла"

 
Ексклюзивы
1/5
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 306
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 360
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 3177
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5437
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 765
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3402
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 927
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1846
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1899
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
12 Просмотров: 6480
Фото
Все фото
4
6
5
3
3
Семья Веретельников погибла по дороге на отдых
Семья Веретельников погибла по дороге на отдых
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
Убийства украинских разведчиков организовал генерал спецслужб России
&quot;Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки&quot;
"Вернулись ребята, они были все в крови - куртки, кроссовки"
Маршрутка сбила трех женщин
Маршрутка сбила трех женщин
Артем Левченко умер на 63-й день комы
Артем Левченко умер на 63-й день комы
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 3177
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 927
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2457
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1143
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
25 июля 2019
Просмотров: 288
Лопуцьки
Дорога вздовж каналу з обох боків густо поросла травою й усяким бур'яном. Проходжу тією дорогою двічі на день — вранці й увечері, коли росяно, ...
пятница, 26 июля 2019 06:25

"Девочкам не хотели говорить, что их мать умерла"

  Комментировать

В селе Орява Сколевского района на Львовщине попрощались с 42-летней Аллой Ладус.

Утром 21 июля с дочерьми 15-летней Галиной и 13-летней Оксаной возвращалась со свадьбы племянника. Остановку, где ожидали маршрутки, протаранил микроавтобус "Рено Траффик". После удара полетел в кювет и опрокинулся.

— Женщина умерла от травм в больнице. У младшей дочки черепно-мозговая травма, перелом костей и черепа, ее отправили во Львов. Меньше всего пострадала старшая девочка. У нее сотрясение мозга, черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки, — рассказывает 52-летняя Оксана Яремко со Сколевской центральной больницы.

— Свадьба была в соседнем селе Росохач, — говорит Орявский сельский голова 56-летний Богдан Дуб. — Женщина с детьми возвращалась первой маршруткой где-то в полседьмого утра. Ее муж был дома. На гулянку не ездил, потому что поднялось давление. Да и перед этим смену на работе отбыл — он охранник. Семья у них дружная и работящая. Имеют троих детей. Старший парень вместе с отцом работает. Покойная Алла занималась хозяйством или ездила подрабатывать на базы отдыха неподалеку. Девочкам не хотели говорить, что их мать умерла. Но случайно кто-то проговорился и получили стресс — замкнулись в себе.

За рулем "Рено" был 19-летний житель соседнего села Плавье. Обстоятельства аварии выясняют следователи.

Помочь семье можно, связавшись с отцом девочек — Иваном по номеру 0(99) 207 72 80.

Автор: Оксана КНЯЖИК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Девочкам не хотели говорить, что их мать умерла"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Дженнифер Лопес празднует 50-летие: самые сексуальные фото звезды
Дженнифер Лопес празднует 50-летие: самые сексуальные фото звезды
15
 Просмотров: 46891
&quot;Не было страниц в соцсетях&quot; - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
"Не было страниц в соцсетях" - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
5
 Просмотров: 37490
Пышногрудая Эшли Грэм сексуально позировала с бикини с мужем
Пышногрудая Эшли Грэм сексуально позировала с бикини с мужем
7
 Просмотров: 24383
Нашли субмарину, которая таинственно исчезла 50 лет назад
Нашли субмарину, которая таинственно исчезла 50 лет назад Просмотров: 19152
В России задержали корабль с украинским экипажем
В России задержали корабль с украинским экипажем Просмотров: 18137
Скандалы
Семья Веретельников погибла по дороге на отдых
Семья Веретельников погибла по дороге на отдых
4
 Просмотров: 3798
Воспитательница заявила, что не отдаст ребенка
Воспитательница заявила, что не отдаст ребенка Просмотров: 774
В убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова есть новые подозреваемые
В убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова есть новые подозреваемые Просмотров: 45
За насилие над детьми хотят наказывать химической кастрацией
За насилие над детьми хотят наказывать химической кастрацией Просмотров: 117
От убийцы 11-летней девочки отказалась семья
От убийцы 11-летней девочки отказалась семья Просмотров: 4941
Больше всего комментируют
7
Разумков намекнул на возможность "более глубокого" использования русского языка на Донбассе
5
Притула объяснил, что надо делать с пророссийскими СМИ в Украине
4
Ученые сделали заявление о туринской плащанице
3
Титушки напали на автомобиль Порошенко
3
"Я хотел отомстить за 5 лет унижений" - один из нападавших на Порошенко записал видеообращение
Голосов: 1677
Голосование Кого хотите видеть следующим премьер-министром?
  • Айвараса Абромавичюса, экс-министра экономического развития и торговли
  • Александра Данилюка, секретаря СНБО
  • Андрея Коболева, главу НАК "Нафтогаз"
  • Алексея Кредисова, управляющего партнера компании Ernst & Young
  • Тимофея Милованова, почетного президента Киевской школы экономики
  • Владислава Рашкована, представителя Украины в МВФ
  • Ульяну Супрун, и.о. министра здравоохранения
  • Юлию Тимошенко, лидера "Батькивщины"
  • Наталью Яресько, экс-министра финансов
  • Кто все эти люди?
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua