В селе Орява Сколевского района на Львовщине попрощались с 42-летней Аллой Ладус.

Утром 21 июля с дочерьми 15-летней Галиной и 13-летней Оксаной возвращалась со свадьбы племянника. Остановку, где ожидали маршрутки, протаранил микроавтобус "Рено Траффик". После удара полетел в кювет и опрокинулся.

— Женщина умерла от травм в больнице. У младшей дочки черепно-мозговая травма, перелом костей и черепа, ее отправили во Львов. Меньше всего пострадала старшая девочка. У нее сотрясение мозга, черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки, — рассказывает 52-летняя Оксана Яремко со Сколевской центральной больницы.

— Свадьба была в соседнем селе Росохач, — говорит Орявский сельский голова 56-летний Богдан Дуб. — Женщина с детьми возвращалась первой маршруткой где-то в полседьмого утра. Ее муж был дома. На гулянку не ездил, потому что поднялось давление. Да и перед этим смену на работе отбыл — он охранник. Семья у них дружная и работящая. Имеют троих детей. Старший парень вместе с отцом работает. Покойная Алла занималась хозяйством или ездила подрабатывать на базы отдыха неподалеку. Девочкам не хотели говорить, что их мать умерла. Но случайно кто-то проговорился и получили стресс — замкнулись в себе.

За рулем "Рено" был 19-летний житель соседнего села Плавье. Обстоятельства аварии выясняют следователи.

Помочь семье можно, связавшись с отцом девочек — Иваном по номеру 0(99) 207 72 80.