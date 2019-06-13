Детей убеждали, что Юля - не их мама. Разбросали по чужим семьям

Хмельнитчанку 37-летнюю Юлию Сусляк задержали в Грузии. Подозревают в торговле своими 10 детьми. Четырех женщина родила сама. Других выносили суррогатные матери. На их услуги супруги Сусляки потратили более $300 тыс. – 8,1 млн грн.

В 2018 году семья выехала из Украины в Россию. Тогда Юлию с мужем 43-летним Юрием обвинили в организации масштабной строительной аферы. Были совладельцами компании-застройщика. Следователи говорят, что присвоили 120 млн грн.

- Я педагог. В их бизнес никогда не влезала. И насколько знаю, то против них нет никаких уголовных дел. Просто решили переехать в Россию. Тем более, дочь там родилась. Сначала выехал зять, а потом Юля с детьми. Когда ее провожала в Борисполе, сказала: "Мама, не волнуйся, все будет хорошо", - рассказывает 60-летняя Ирина Трофимченко, мать Юлии.

В России супруги прожили почти год. За нарушение миграционного режима их депортировали. Решили переехать в Грузию. Первым поехал Юрий - через Сочи в оккупированную Россией Абхазию. Юлию задержали на границе 25 апреля, когда с детьми направлялась к мужу.

- В Абхазии Юра снял дом. Няню нашел для малышей, но все сорвалось. Грузинских полицейских заинтересовало, что шестеро детей одного года. Решили, что Юля везет их на продажу. Начали разбираться, - говорит Ирина Евгеньевна. - Дочка с Юрой обратились в украинский репродуктивный центр, когда Юля не смогла самостоятельно забеременеть. Одновременно заключили контракт с семью женщинами. Никто не ожидал, что у всех приживутся эмбрионы. К сожалению, когда они жили в Москве, один из мальчиков не выжил. Савва поскользнулся в ванной, упал и захлебнулся водой. Грузинские следователи доказывают, что его продали. Но дочь с мужем предоставили все необходимые документы о захоронении сына.

После задержания Юлии, ее детей забрали в больницу в Кутаиси с пищевым отравлением. Впоследствии устроили жить в местных приемных семьях и социальных центрах.

- Детей убеждали, что Юля - не их мама. Это для них травма на всю жизнь. Разбросали по чужим семьям. С ними не давали встретиться. Даже адвокатам, - плачет Ирина Трофимченко. - К Юле подселили женщину с психическими расстройствами. Мы подняли шум. Дочь объявила голодовку.

- Почему сразу семь суррогатных матерей родили детей и на какие средства - выясним в Украине, - говорит уполномоченный президента по правам ребенка 47-летний Николай Кулеба. - Также остаются вопросы по погибшему мальчику. Провести эксгумацию в России и проверить причину смерти ни у грузинской, ни у украинской стороны нет возможности.

6 июня детей привезли в Украину из Грузии президентским самолетом. Временное опекунство над детьми оформила мать Юрия - Эмма Сусляк. Имеет большой дом.

- Я бы на себя оформила опекунство, но живу в квартире. Так лишь отпуск на месяц сделала. Работаю в детском саду воспитателем. Теперь имеем семейный сад. Вместе со свахой за детьми смотрим. Родственники помогают, - говорит Ирина Трофимченко.

Для детей обустроили детскую площадку с песочницей. Установили маленький бассейн.

- Дети стали спокойнее. Лучше спят, едят. Пытаемся их оградить от этих событий. Даже задаем вопросы, как жили в Грузии, - добавляет Ирина Евгеньевна. - Не могла поверить, что такое может с нами произойти. Просто нонсенс. Кто-то покупает самолеты, виллы, а моя дочь с зятем хотели много детей. Они были противниками, чтобы выставлять фото малышей в соцсети. А сейчас их фотографии гуляют по всему миру. К этому времени жили по принципу: счастье любит тишину.