Десятиклассник разбился на санках

В селе Большой Кучуров Сторожинецкого района Черновицкой области похоронили 15-летнего Александра Руснака. Смертельно травмировался 16 декабря, когда катался с товарищами на санках.

– Насыпало снега. Саша с друзьями собрались на улице, – рассказывает 60-летняя Гарафина Минтенко из Великокучуровской ОТГ. – Один из них предложил зацепить сани за машину и покататься. На повороте их занесло. Ребята разлетелись в разные стороны. Сашу отбросило прямо в бетонное ограждение. Сильно разбил голову. Хрипел. Его сразу повезли в местную больницу. Оттуда направили в Черновцы. Умер через 15 минут в реанимации, не приходя в сознание.

Александр Руснак учился в десятом классе.

– Любил спорт, играл в волейбол. Учился посредственно, но был старательным, – добавляет Гарафина Георгиевна. – Родители у Саши работящие, хорошо его воспитали. Всегда приветливый, доброжелательный. Имел авторитет среди одногодков. Прощались с ним во дворе школы под звук звонка. Пришли его друзья из соседних школ. Детки сделали живой коридор, держали в руках свечи.

У родителей Александра осталась младшая дочь.