Бывшие супруги судятся за 3-летнего сына

В селе Червоная Слобода Черкасской области 27-летняя Виктория и 29-летний Артем Культенко не могут поделить сына Романа, 3 года.

После развода родители договорились о совместной опеке над ребенком. Роман жил с ними по очереди. В октябре мальчик заболел и не виделся с отцом почти 20 дней. Когда выздоровел, то попросил ребенка прогуляться. По словам матери, это был последний раз, когда она наедине видела сына.

- В восемь вечера должен был привести Артема домой, но этого не сделал. С тех пор виделась с сыном несколько раз в присутствии мужа и его родителей. Ребенка своего не могла узнать, - рассказывает Виктория. - кричит, что не хочет ко мне. Будто ему с мамой плохо. Спрашиваю, почему так говорит, - молчит.

Виктория живет у родителей в селе Вергуны Черкасского района. Они помогали растить внука. Артем не принимал активного участия в воспитании ребенка, по словам женщины. Просил сына на несколько часов раз в неделю. Добровольно денег на содержание ребенка не давал. Об алиментах сразу не договаривались.

Артем с Викторией развелись, когда их сын был младенцем.

- Для ребенка ничего не жалею, - говорит Артем Культенко. - Игрушки, книги, планшет, велосипед, батут - все, чтобы сын рос и развивался полноценно. Больше времени он проводил со мной. Его мать иногда наведывалась, забирала к себе, потом возвращала. В последнее время заметил, что отдаю ей оживленного мальчика, а забираю угрюмого, закрытого. Когда начинал его расспрашивать, все заканчивалось криками, истерикой. После болезни когда мы с ним увиделись, начал плакать. Просил, чтобы не отдавал его обратно. У какого отца выдержит сердце? Позже признался мне, что его якобы оскорбляет мамин новый муж и он его боится. Не знаю, правда ли. Но хочу уберечь сына. Кроме меня, его никто не защитит.

Артем говорит, показывал Романа детском психологу. Тот позволил видеться ему с матерью, но пока только в игровой форме и недолго.

- Их семью в Червоной Слободе уважали. Хорошие люди. С ребенка пылинки сдувают, работящие. Артем местный предприниматель, Виктория пока не работает, - говорит 52-летний Александр Листровый, местный житель.

16 декабря состоялся суд по назначению алиментов матери, которая растит и воспитывает сына. По результатам оценки места жительства обоих родителей, а также дохода, суд решил оставить 3-летнего Романа с отцом.

- Не согласна с таким решением. Думаю, сына настраивают против меня, - добавляет Виктория. - Впечатление, что повторяет заученные фразы. Но я его не оставлю. Буду судиться, пока не получу право полной опеки.