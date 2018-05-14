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"Был ужасный шум. С полугодовым сыном выскочила через окно"

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В поселке Кольчино Мукачевского района Закарпатской области почти 20 тыс. т земли сдвинулись с горы на жилые дома. Два дома разрушены полностью, один — частично.

— В 8:20 мне позвонили соседи. Была на работе. Пришла и вместо своего дома увидела руины, — рассказывает 55-летняя Марьяна Евдокимова. — Жила одна. Дом был небольшим — кухня, кладовка и две комнаты. Под завалами оказалось все, что нажила, — деньги, техника, мебель поломана. Разве что одежку какую-то достану.

Хочу, чтобы теперь мне дали квартиру, — продолжает. — Не буду начинать строительство сама. Живу у сестры, но долго так не смогу, потому что там своя семья. Места лишнего нет.

Во втором разрушенном доме никто не жил. Хозяева умерли несколько лет назад.

— Одну стену полностью выдавило почвой. Перед тем только выпроводила мужа со старшим сыном на работу. Был ужасний шум и так трясло, будто землетрясение. От страха я с полугодовым сыном выскочила через окно, — говорит 24-летняя Татьяна Глушко.

В нескольких сотнях метров от дома функционирует щебенный карьер.

— В карьере ли причина, выясняют специалисты. На месте сдвига была трещина верхних слоев почвы. Может, это повлекло обвал, — говорит глава райадминистрации Сергей Гайдай, 42 года. — Обследовали все участки. Соответствующие службы перекрыли газ, электросеть. Ожидаем выводов геодезистов. Готовим документы в облгосадминистрацию с просьбой финансовой помощи людям, которые потеряли жилье. Должна быть сумма почти 2 миллиона гривен, по предварительным данным. В чуть больше миллиона оценили полуразрушенный дом. Пострадавшие получат деньги или участок от поселкового совета для строительства.

Никаких работ на месте сдвига пока не проводят. Есть угроза повторения оползания.

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ
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Дата
15
мая

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