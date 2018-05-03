Андрей Луба проломил голову администратору гостиницы

В Умани Черкасской области 37-летний Андрей Луба забил до смерти администратора местной гостиницы 56-летнюю Ольгу Магомедову утром 1 мая. Заведение расположено в дендропарке "Софиевка". Потом мужчина пошел в сторону базара. По дороге нападал на прохожих, бил их кирпичом.

В гостиницу Луба зашел из любопытства, объяснил полицейским. Когда администратор спросила о цели его визита, между ними возник конфликт. На момент убийства Ольги Магомедовой в номерах заведения были постояльцы. Но на крики женщины никто не вышел.

— За медицинской помощью обратились еще пятеро пострадавших. Одна пожилая женщина остается в тяжелом состоянии. Медики прогнозов на выздоровление пока не дают, — говорит Ирина Винницкая из Уманской полиции.

Задержанный — местный житель, безработный. Раньше работал на местном мебельном предприятии. Несколько раз привлекался к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Во время нападения был трезв. Перед этим будто бы несколько недель пьянствовал. Ему назначили психиатрическую экспертизу.