Андрей Луба проломил голову администратору гостиницы

 
Ексклюзивы
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1449
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Просмотров: 5436
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 2547
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 1764
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 3960
Судебную систему ждет обновление
Судебную систему ждет обновление
Просмотров: 1125
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Просмотров: 576
Суды в Украине будут работать, как в Англии
Суды в Украине будут работать, как в Англии
1 Просмотров: 2277
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
Просмотров: 189
Фото
Все фото
5
3
3
2
3
Девять пассажиров маршрутки погибли в аварии
Девять пассажиров маршрутки погибли в аварии
Лилию Гордееву ударили ножом 24 раза
Лилию Гордееву ударили ножом 24 раза
Валентин Дорошенко расстрелял трех полицейских
Валентин Дорошенко расстрелял трех полицейских
Тело Ирины Ноздровской нашли в реке
Тело Ирины Ноздровской нашли в реке
&quot;Увидели три петли на дереве. Под ним — кучка косточек&quot;
"Увидели три петли на дереве. Под ним — кучка косточек"
Интервью
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1449
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 3960
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 5886
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 747
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
1 Просмотров: 8775
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 мая 2018
Просмотров: 423
Варіації
Коли садиш город, день вимірюється не годинами, а тільки запасом твоїх сил і площею землі, яку тобі треба довести до ума до вечора: викопай, закопай, ...
пятница, 04 мая 2018 06:40

Андрей Луба проломил голову администратору гостиницы

  Комментировать

В Умани Черкасской области 37-летний Андрей Луба забил до смерти администратора местной гостиницы 56-летнюю Ольгу Магомедову утром 1 мая. Заведение расположено в дендропарке "Софиевка". Потом мужчина пошел в сторону базара. По дороге нападал на прохожих, бил их кирпичом.

В гостиницу Луба зашел из любопытства, объяснил полицейским. Когда администратор спросила о цели его визита, между ними возник конфликт. На момент убийства Ольги Магомедовой в номерах заведения были постояльцы. Но на крики женщины никто не вышел.

— За медицинской помощью обратились еще пятеро пострадавших. Одна пожилая женщина остается в тяжелом состоянии. Медики прогнозов на выздоровление пока не дают, — говорит Ирина Винницкая из Уманской полиции.

Задержанный — местный житель, безработный. Раньше работал на местном мебельном предприятии. Несколько раз привлекался к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Во время нападения был трезв. Перед этим будто бы несколько недель пьянствовал. Ему назначили психиатрическую экспертизу.

Автор: Сергей РАДЧЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Андрей Луба проломил голову администратору гостиницы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
мая

В лесу обнаружили тело мужчины, которого искали 10 суток

Царская семья дала на выкуп Шевченко 1 тыс. рублей

На месте засохших сакур высадят новые

Самое читаемое
Модель года показала совершенное тело в пикантном бикини
Модель года показала совершенное тело в пикантном бикини
28
 Просмотров: 157622
Instagram накрыла волна забавных фото родителей до и после рождения детей
Instagram накрыла волна забавных фото родителей до и после рождения детей
18
 Просмотров: 92940
Елизавета II на вертолете прилетела к своему новорожденному правнуку
Елизавета II на вертолете прилетела к своему новорожденному правнуку
12
 Просмотров: 76785
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
41
 Просмотров: 50453
Перед авто разорвало полностью: в ДТП погиб стритрейсер
Перед авто разорвало полностью: в ДТП погиб стритрейсер
6
 Просмотров: 26622
Скандалы
Нардепу Мустафе Найему сломали челюсть в центре Киева
Нардепу Мустафе Найему сломали челюсть в центре Киева Просмотров: 99
"Землю обрызгивали чем-то белым, как молоко. Ужасно воняло"
"Землю обрызгивали чем-то белым, как молоко. Ужасно воняло" Просмотров: 378
У Анатолия Бондаря с детства задержка развития
У Анатолия Бондаря с детства задержка развития Просмотров: 1017
Врач с открытой формой туберкулеза принимала детей
Врач с открытой формой туберкулеза принимала детей Просмотров: 90
Игоря Пащенко расстреляли у дома
Игоря Пащенко расстреляли у дома Просмотров: 99
Больше всего комментируют
10
"Россия оказалась беспомощной перед ВСУ с американским оружием" - журналист
8
В Сирии разбилась самая крутая российская "Сушка". Пилоты погибли
6
Америка предоставит Украине зенитно-ракетные Stinger - эксперт
4
Тимошенко потролила Порошенко в день кондитера
4
Новая почта судится с Нацбанком
Голосов: 1941
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua