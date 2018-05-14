8-летнюю девочку убила бетонная стена

Кусок стены привалил четырех детей в райцентре Доброполье на Донетчине после обеда 13 мая. Погибла 8-летняя Мария. Остальные получили незначительные повреждения.

— Дети игралась у подъезда 4-этажки на ул. Первомайской, 127. Крышу при входе поддерживала декоративная бетонная стена. В один момент она обвалилась, — рассказывают в областной полиции. — Прогнила металлическая арматура, которая должна была держать стену.

Мария училась в 2-Б классе школы №7. Родители одноклассников организовали сбор средств на помощь семье погибшей. Ребенка похоронили 14 мая.

В полиции открыли уголовное осуществление по факту служебной халатности.