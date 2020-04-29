6-летнюю Милену Шевелеву искали более 500 человек

Харьковчанку 6-летнюю Милену Шевелеву сутки искали более пятисот человек. Она исчезла в Сосновке Золочевского района на Харьковщине 26 апреля. Туда приехали в гости к бабушке.

Около шести вечера прогуливалась с двоюродным братом-ровесником. Он ехал на велосипеде. А девочка, наверное, отстала от него и пошла в противоположном направлении. Ее тело обнаружили на краю поля в 8 км от села.

— Экспертизы еще продолжаются. Но предварительно, причина смерти — переохлаждение. Умерла около двух часов ночи. На теле отсутствуют признаки насилия. Все ее вещи на месте, одежда не повреждена, — говорит руководитель областной полиции Валерий Сокуренко. — Девочка по дороге потеряла очки. Вероятно, из-за этого сбилась с пути.

Полицейские начали поиски ребенка сразу после сообщения об исчезновении. Проверяли жилые и заброшенные дома, колодцы, пруды, лес. Водолазы обследовали водоемы. Привлекли авиацию.

Смерть Милены Шевелевой полицейские расследуют как несчастный случай. Все обстоятельства устанавливаются.