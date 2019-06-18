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среда, 19 июня 2019 07:05

2-летний мальчик выпал с восьмого этажа

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7 июня в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района 2-летний мальчик выпал с восьмого этажа и погиб. Посмотреть на вид ребенка повел отец.

- Услышала крики и выбежала на улицу. Живу на первом этаже - по соседству с семьей, в которой произошла трагедия, - рассказывает 30-летняя Мария Канупер. - Отец уже сидел на ступеньках и держал малыша на руках. Мальчик как ангелок был. Светловолосый, хорошенький, ухоженный. Родители о нем заботились. Ежедневно гуляли вместе.

Очевидцы вызвали "скорую".

- Отец поднялся с сыном на восьмой этаж, чтобы показать вид из окна, - говорит 39-летняя Елена Дегурко. Живет в этом же доме. - Поставил сына на подоконник. Не обратил внимания, что окно открыто. Ребенок наклонился и упал.

Когда приехали врачи, мальчик уже был мертв.

- До последнего надеялись, что его спасут, - добавляет Мария Канупер. - Он был цел. Только рядом - несколько капель крови. Но медики сказали, что уже все. Страшное горе. У родителей остался еще один ребенок, также мальчик. Ему еще и года нет.

В полиции дело расследуют как непреднамеренное убийство.

- Окно было открыто внутрь. Не ясно, почему отец поставил ребенка на подоконник, - говорит Николай Жукович из областной полиции. - В подобных случаях суд, как правило, реальным сроком виновников не наказывает.

Автор: Маргарита МОРОК
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