12 автобусов сгорели за ночь

В ночь на 24 августа в Золотоноше Черкасской области сгорели 12 пассажирских автобусов. Их подожгли, говорит перевозчик 67-летний Петр Малышко.

— Смотрел видео с камер наблюдения. Загорелось в час ночи. Весь ряд автобусов запылал за 2 минуты — один за другим. На территории был только механик, который ночью сторожит. Когда увидел огонь - прибежал сразу. Успел спасти два автобуса, отогнал в сторону. 12-выгорели полностью, один еще можно восстановить. Это поджог, — говорит Малышко. - "Минусы" везде были выключены, поэтому короткое замыкание отпадает. Облили какой-то жидкостью. Хорошо, хоть баллоны с газом не взорвались.

Кто мог поджечь автобусы, Петр Малышко не знает. Говорит, ни с кем конфликтов не имел.

Виновных пусть ищет следствие, — продолжает. - Конкурсы у нас все законно проходили. Сколько лет работаю, не мог подумать, что такое случится. Теряюсь в догадках, кто на такое пошел. Если мстили за что-то, сожгите один-два. Наши автобусы ездили на все села в районе. А сейчас люди остались без работы и транспорта.

Автобусы Малышко ездили по городу, межгороду и прилегающим селам. Кроме него в Золотоноше есть еще два перевозчика. Сейчас они обслуживают все направления райцентра.

В полиции случай расследуют как умышленное уничтожение имущества.

- Следственная группа работает на месте. Позже предоставят дополнительную квалификацию, - говорит Зоя Вовк, пресс-секретарь областной полиции.

Уничтоженные автобусы не были застрахованы на подобные случаи. Ориентировочная сумма ущерба — более 20 млн грн. Перевозчик надеется на помощь от местной власти.