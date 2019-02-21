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понедельник, 25 февраля 2019 07:55

Земляника садовая Флер созревает в конце мая

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- Земляники у меня целая плантация. Удачно с ней справляюсь, потому что понял, как обращаться с саженцами. Если у них подсохнут корешки, не спасет ни одна подкормка, - рассказывает 58-летний Иван Куница, из поселка Оржица Полтавской области. - Если погода еще не радует, а саженцы уже купил - заматываю корешки мокрой тряпкой и целлофаном, прибавив перегной, землю или опилки.

Рассаду замачивает на 2 ч. в препарате майский антижук. Эти жуки - главные враги земляники. Затем срезает листики, оставив два - большой и центральный. Так образуется много розеток. Корешки укорачивает на 1/3 длины. Сажает на солнечном участке. Делает ямки глубиной 10-12 см через 70 см. В каждую кладет горсть перегноя и 1 ст. л. пепла. Перемешивает и ставит вовнутрь кустик, расправив корень. Точка роста должна оставаться над землей. Наливает под каждое растение по 0,5 л воды и ждет час, чтобы вобралась. Тогда мульчирует соломой для сохранения влаги.

- Сколько бы бутонов не нарастало, все срываю. От них растение только слабеет. За первый сезон рассада должна нарасти в полную силу.

Для профилактики грибков обрабатывает земляничную плантацию хорусом. Он действует даже при низких температурах. Разводит 3 г препарата в 10 л воды для обработки "сотки" насаждений. Перед цветением опрыскивает кристалоном, чтобы у растений были силы для закладки урожая. Хотя можно брать и другое азотно-фосфорно-калийное удобрение с магнием. Заливает 10-литровым ведром воды 30 г препарата и опрыскивает кусты.

- У меня больше всего кустов раннего сорта Флер голландской селекции. Когда его распробовал, отказался от сорта Хоней. Клубника зацветает вся и сразу в конце мая - начале июня. Так же дружно отдает урожай. Ягоды вырастают величиной со спичечный коробок.

Сорт Флер устойчив к мучнистой росе и хорошо переносит затяжные дожди. На кусте мало листьев - не больше шести. Поэтому ягоды легче срывать. Также выращивает более поздние сорта - английский Пенсионер Челси, для легких песчаных почв, и немецкий Мальвина. Они самоопыляются и дают урожай со средины июня по средину июля.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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25
февраля

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