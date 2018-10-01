Желто-коричневая тыква Титан вырастает до 60 килограммов

— Посеял голландскую тыкву Альтаир с тонкой шкуркой и мякотью на вкус, как дыня. А также японскую новинку Исити Кара, - говорит Анатолий Мандзолевский, 57 лет, из села Дедовщина Фастовского района Киевской области. — Вырастают оранжевые карлики по 800 граммов. Такие удобно хранить и на еду пускать. Вряд ли за раз можно съесть 6-килограммовую тыкву. Из кормовых сортов люблю Титан. Его желто-коричневые плоды набирают до 50–60 килограммов.

Тыквы плохо растут на кислых почвах. Также на участке после огурцов или бахчи — у них похожие вредители и болезни. Поэтому лучше сажать после томатов или гороха.

— Нельзя сеять тыквы между картофелем. Не будет нормального урожая ни того, ни другого. Эти две культуры друг друга подавляют. Важно хорошо удобрить участок. Для меня чернозем — эталон почвы. На нем хорошо выращивать все что угодно. Однако в Нидерландах и Германии собирают рекордные урожаи даже на осушенном морском дне. Неправильно рассыпать перегной по огороду и перекапывать. Это выходит бесполезная трата удобрения, от которой активно растут сорняки. Я копаю ямку под семечко и туда бросаю перегной. Так органика попадает сразу к корням тыквы.

Собирать урожай начинает с начала октября, чтобы тыквы не попали под зазимки.

— Сроки зависят от сорта. У каждого свое время. Поэтому ориентируюсь на общее правило. От момента посадки и до полного дозревания должно пройти пять месяцев. Главное — собрать урожай до устойчивых заморозков. Посеянные в конце апреля тыквы созреют на начало октября.

Мускатная тыква — самая ароматная и самая сладкая, созревает на несколько недель дольше. В этом году посеял Цукерку и Миндальный, еще их не вырывал. Должны хорошо вызреть. Внешне они круглые, оранжевые. Сорт Цукерка дает плоды по 2 килограмма, а Миндальный — вдвое большие.

У спелой тыквы желтые листья, которые рассыпаются в ладонях при растирании. Шкурка плодов твердая, ее трудно проткнуть ногтем.

— Тыквы будут лежать до Нового года или даже до весны, если не обрывать плодоножку. Солнце — самый сильный фитосанитар, убивает возбудителей болезней и подсушивает повреждения на плодах. Поэтому кладу их несколько дней подсохнуть на солнце. Потом переношу в сухое помещение, где температура не ниже 18 градусов тепла.