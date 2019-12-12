Зайцев отпугивают старым салом

- У нас уничтожают сад зайцы. Обгладывают стволы молодых деревьев настолько, что весной они не восстанавливаются, - говорит 59-летняя Нина Пантюк из поселка Чуднов Житомирской области. - Я не для того весь год за ними ухаживала.

Обмотала стволы капроновыми колготками. Для надежности - побрызгала их керосином. На ветвях развесила черные пакеты, которые шуршат на ветру. И жестяные банки. Они гремят от ударов друг о друга. Можно поставить ультразвуковые отпугиватели, но в них надо часто менять батарейки.

- Верный способ - обмотать яблони и груши садовым бинтом. Он создан для защиты деревьев от грызунов. Материал пропускает свет и воду, поэтому растению не вредит. Пленку с рубероидом беру в крайнем случае, когда нет ничего лучше. Эти материалы воздухонепроницаемые, при изменении температуры под ними образуется влага. Из-за нее кора разбухает и трескается.

Стволы молодых деревьев заворачивают мелкой сеткой. Должна закрывать дерево высотой 120 см. Или обвязать ствол лапником - ветвями хвойных деревьев. Их размещают в несколько слоев иглами вниз. Он пропускает воздух, но отталкивает зайцев.

- Расставляю между деревьями банки с дегтем. Его запах будет отпугивать грызунов. Можно разрезать на две части кусок старого, вплоть пожелтевших сала. Помазать ими стволы. Зайцы боятся этого запаха.

- У нас хорошо уничтожают сад зайцы. Обгладывают стволы молодых деревьев настолько, что весной они не восстанавливаются, - говорит 59-летняя Нина Пантюк из поселка Чуднов Житомирской области. - Я не для того весь год за ними ухаживала.

Обмотала стволы капроновыми колготками. Для надежности - побрызгала их керосином. На ветвях развесила черные пакеты, шуршат на ветру. И жестяные банки. Они гремят от ударов друг о друга. Можно поставить ультразвуковые отпугиватели, но в них надо часто менять батарейки.

- Верный способ - обмотать яблони и груши садовым бинтом. Он создан для защиты деревьев от грызунов. Материал пропускает свет и воду, поэтому растению не вредит. Пленку с рубероидом беру в крайнем случае, когда нет ничего лучше. Эти материалы воздухонепроницаемые, при изменении температуры под ними образуется влага. Через нее кора разбухает и трескается.

Стволы молодых деревьев заворачивают мелкой сеткой. Должен закрывать дерево высотой 120 см. Или обвязать ствол лапником - ветвями хвойных деревьев. Их размещают в несколько слоев иглами вниз. Он пропускает воздух, но отталкивает зайцев.

- Расставляю между деревьев банки с дегтем. Его запах будет отпугивать грызунов. Можно разрезать на две части кусок старого пожелтевшего сала. Помазать ими стволы. Зайцы боятся этого запаха.