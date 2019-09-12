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понедельник, 16 сентября 2019 05:06

За заказ от 1000 гривен "Био Septix Санекс" дарит бесплатную доставку

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Переработать органические отходы в выгребной яме и септике, а также прочистить канализационные трубы и уничтожить запах поможет биопрепарат "Санекс Septix" для выгребных ям. В результате восстанавливается дренаж выгребной ямы, перерабатываются органические отходы и снижается уровень жидкости.

Биопродукты "Универсал" и "Био Дрен" эффективнее другие химических средств - действуют по всей длине сточной трубы. При регулярном профилактическом применении жировые пробки в трубах возникать не будут, а на внутренней поверхности не будет органических наростов.

Биопрепарат "Нейтрализатор плесени" предотвращает появление грибков в комнатах, ванной и подвале. Это особенно актуально осенью и в помещениях с повышенной влажностью. Используют его также для предотвращения возникновения плесени. Биопродукт проникает глубоко в материал и бактерии "работают" внутри, уничтожая споры грибки.

Канадские биопрепараты можно приобрести на сайте t-klio.dp.ua. Также на сайте вы получите консультацию и сможете выбрать оптимальный для вас продукт. Полезная экономия и здоровье семьи - это и есть применение биопродуктов "Бio Septix Санекс".

Автор: Мария ПЕТРУШКО
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