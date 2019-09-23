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вторник, 24 сентября 2019 05:11

Выставка "Агроэкспо" вошла в десятку наибольших в Европе

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С 25 по 28 сентября в Кропивницком пройдет Международная агропромышленная выставка "Агроэкспо 2019". В ней примут участие почти 600 компаний из всей Украины.

Выставка объединяет экспозиции различных направлений сельского хозяйства с демонстрациями техники и технологий. На специально подготовленных участках комплекса ежедневно будут проходить показы посевной, почвообрабатывающей и уборочной техники. На поле планируют представить в действии более 30 единиц различных производителей. Кроме техники, будут тестировать и автомобили.

— На "Агроэкспо" уже два года можно не только посмотреть технику, но и провести тест-драйв, — говорит Игорь Глибко, директор компании-распорядителя выставки. — В прошлые годы для этого отводили восемь полос на демонстрационном полигоне, каждый желающий мог попробовать. В этом году увеличиваем количество полос в два раза. В тест-драйве принимают участие 14 внедорожников мировых брендов.

Кроме техники, участники представят посевной и посадочный материал, удобрения и средства защиты растений, зернохранилища и оборудование для хранения овощной и фруктовой продукции. В рамках мероприятия традиционно состоится "Ярмарка специальностей".

— Мы знаем, что сейчас есть нехватка квалифицированных кадров, подготовленных на запрос времени. Этот проект у нас начинался с небольшой площади на улице, сейчас мы его переместили в павильон. В прошлом году там было почти 40 учебных заведений. В этом году заявок больше. Приезжают аграрии со своими детьми, которые часто подражают родителям и хотят получить качественное профильное образование, — говорит Игорь Глибко.

Выставка "Агроэкспо" входит в десятку самых масштабных агропромышленных выставок Европы. Площадь экспозиции составляет 125 тыс. кв. м, 22 кв. м — в павильоне. Деловая программа мероприятия предусматривает множество бизнес-встреч, семинаров и консультаций. В этом году организаторы ожидают 35 тыс. посетителей.

Автор: Василина КОПЫТКО
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