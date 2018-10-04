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понедельник, 08 октября 2018 06:10

Возле глоксинии ставят миску с водой

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- Комнатный цветок глоксиния зимой должен быть в покое примерно три месяца. Без этого зацветет большими бархатными колокольчиками, - рассказывает львовянка Ольга Вотум, 37 лет. - Если "засыпает" в октябре, то оживает в феврале. Постепенно наращивает листья и цветет с мая до сентября.

Осенью женщина прекращает подпитки и постепенно уменьшает поливы. Листья начинают желтеть и сохнут. Тогда обрезает их, чтобы высота над землей была 1-2 см. Выкапывает и очищает корни от земли. Старается не повредить ростки. Сажает в новую землю и ставит в темное место.

- Можно не только ставить глоксинии в темноту. Кладу в полиэтиленовый пакет с мокрыми опилками.

Зацветает цветами диаметром 10 см. Распускаются один за другим и образуют букет. На одном растении - до 20 цветков одновременно. Соцветия бывают фиолетового, красного и малинового цвета, по краю волнистые, окрашенные белым.

- Чтобы больше было различных расцветок, меняемся листочками с коллегами. Перед тем, как обрезать для зимовки, выбираю несколько зеленых листьев и ставлю в воду. Когда пускают корешки, сажаю в землю. За месяц укореняются и начинают расти. Подходит готовый грунт для фиалок или бегоний. Он легкий и содержит торф. Можно смесь для посадки сделать самому. Для этого берут две части дерновой земли, две части торфа и одну часть песка.

Глоксиния любит увлажненный воздух. Но нельзя допускать попадания жидкости на листья. Поэтому их не опрыскивает, а ставит рядом миску с водой. Раз в две недели использует комплексные удобрения для комнатных цветущих растений, пока листья не начнут подсыхать. Тогда удобрение прекращает.

- С глоксинией нет проблем в уходе. Лучше всего ставить горшки на южной или восточной стороне, где нет сквозняков.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
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