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понедельник, 24 февраля 2020 00:40

Виноград прорастает во фруктовых опилках

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Владимир Токаренко, 60 лет, из села Шпендовка Кагарлыкского района Киевской области черенки винограда выращивает в кильчеваторе. Так называется самодельный термос, сохраняющий тепло и влагу.

— Закладываю черенки в начале марта, чтобы растениям хватало света. Тогда нарастают крепкие корни, — рассказывает.

— Нарезает 20-сантиметровые черенки с тремя почками. Под нижней должен быть косой срез на расстоянии 1,5 см, над верхней — прямой. Готовит кильчеватор. Обматывает 20-литровое ведро светоотражающей пленкой, приклеивает ее скотчем. Засыпает влагу опилки. Перед этим ее кипятит, чтобы убить грибки и микробы. Засыпает в большую кастрюлю и заливает водой. После проваривания выкладывает стружку на решето, чтобы сошла лишняя влага. Также опилки можно пропечь в духовке.

— Пробовал брать стружку из хвойных деревьев, но черенки в ней не пустили корешки, — продолжает. — Поэтому перешел на фруктовые. Должны быть измельчены до среднего размера. Если слишком мелкие, зацементируют черенки. В крупных запутывается корешок.

Делает в опилках ямку и ставит туда 3-литровую банку. Наливает 2 л воды и вставляет кипятильник. Подключает его к реле-терморегулятору, чтобы поддерживать температуру +24°C. Устройство кладет возле ведра или крепит на стену.

Чтобы обеззаразить черенки винограда, замачивают их в растворе перекиси водорода. 1 ст. л. растворяет в 1 л воды. Через двое суток достаем черенки и срезает нижнюю почку. Вдоль черенка снизу процарапывает шкурку, чтобы на ней образовались "раны".

— Беру для этого гвоздь или шуруп. Можно канцелярский нож. Эти царапины должны быть длиной 2 сантиметра. Из них прорастут корешки. Смачиваю прорези в укоренителе и оставляю сохнуть, чтобы при закладке в опилки гель не смазался.

Верх черенка закрывает парафином. Растапливает свечу и макает на секунду верхушку. Тогда ставит в воду. Это защитит от испарения влаги. Сажают черенки рядами в опилки, чтобы нижняя почка была скрыта.

— Поставил это ведро в погреб на созревание, — добавляет Токаренко. — У меня там высокая влажность, потому что близко грунтовые воды. Плотно укутываю в целлофановые мешки. Периодически проверяю, не сопрели ли.

Включает терморегулятор на +24°C на две недели. Далее вынимает банку, потому что опилки к тому времени улягутся. Проверяет, наросли ли корешки. Должны быть 3-4 см. Если длиннее, то ломаются. Сажает черенки в пластиковые стаканы или пакеты с застежками. Делает дырки для стекания воды. Засыпает в них землю и ставит в место с температурой +20°C.

- Когда появляются листья из-под земли, досвечиваю фитолампами. Такие берут меньше электроэнергии. Пересаживаю в сад в мае. Грозди появятся в следующем году.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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