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Виноград подпитывают осенью

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- Нельзя пускать виноград в зиму без подпитки, - убежден 53-летний Игорь Швалюк из поселка Пулино Житомирской области. - Без удобрений лоза зачахнет. С осени это не увидите, а весной результат будет плачевный.

Смешивает по 25 г сернокислого калия и суперфосфата. Этого хватит на 1 кв. м земли. Выкапывает ров глубиной 50 см на расстоянии 80 см от куста. Кладет удобрение и заворачивает. Через две недели утепляет лозу на зиму. Делает это в сухой день после первых заморозков. Достаточно двух дней с температурой -5...8°C.

- Не стоит засыпать лозу грунтом. Это крайний вариант, когда нет ничего другого. То же самое и с пленкой. Под ней растение преет, возникает плесень и грибок. Лоза надежнее хранится под подушкой. Ее удобно проветрить, когда начинается оттепель, подняв накрытия.

Связывает лозу в пучки. Выкапывает возле них рвы. В них кладет подготовленный виноград и прикладывает камнями. Накрывает агроволокном или ветками сосны. Так куст дышит и не преет. В хвою не залезают мыши.

- Из всех видов подпитки для винограда признаю только перегной, - рассказывает Юрий Лысюк из села Бабин Ильинецкого района Винницкой области. - Закопал его в окопы и готово. Лоза постепенно вытягивает из него нужные вещества.

В междурядье копает траншею глубиной 50 см. Ее заполняет перегноем.

- В этом году погода была нестабильная. Скакала от дождей к жаре. Кто не успел обработать от милдью и оидиума, то получил поврежденные кусты. Эти грибки самые большие враги винограда. Я не жду, чтобы надо было вырезать испорченную лозу. Обрабатываю заранее, для профилактики. Вот только открыл утепления с зимы - сразу опрыснул железным купоросом по голой лозе. Это помогает обмануть заморозки, и чтобы лоза пошла в рост. Также убивает грибки. Следующие обработки фугницидами - по пятому листу, после цветения и последний раз за три недели до сбора урожая.

Виноград выращивает 10 лет. Имеет 100 сортов.

- В последние годы садоводы хвалят сорта Милана и Преображение. Первый синий, другой розовый. Преображение никого не разочаровал. Не важно, выращивал профессионал или виноградарь-любитель. У сорта кисти конические, с плотно собранными ягодами. Они длинные с заостренным концом. Мякоть мясистая, кожица тонкая. Гроздь весит до килограмма. Милана тоже дает хороший урожай. Но ягоды короткие, круглые, как мячи.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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