Виноград обрезают в декабре

- Виноград обрезаю зимой, когда он еще спит. Так лоза не будет "плакать". Выбираю декабрь, пока не начались сильные морозы, - говорит Николай Абрамов, 57 лет, из села Бабичи Мукачевского района Закарпатской области.

Запас питательных веществ, которые откладываются осенью в виноградной лозе, повышает урожайность и качество ягод.

- Обрезка может быть короткой - до шести почек, средней - до девяти и длинной - до 15. Зависит от возраста винограда, сорта и густоты насаждений.

Весной сгребает и сжигает прошлогодние опавшие листья. Могут остаться споры грибков. Тогда виноград заразится милдью, оидиумом или серой гнилью. После того почву обрабатывает препаратом "Нитрафен". Разводит 300 г в 10 л воды.

- Перепревшим навозом или компостом подкармливаю виноград раз в два года. Ежегодно весной перед цветением вношу разведенный в воде птичий помет. А золу можно использовать в любое время, вплоть до созревания урожая.

Советует междурядья рыхлить вилами. Тогда корни получат больше полезных веществ и кислорода.