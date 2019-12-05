Вешенки выращивают на мешках

59-летний Николай Федькив из Херсона переоборудовал амбар под грибницу. Выращивает вешенки.

- Мицелий высеваю в полиэтиленовые мешки для мусора. Покупаю узкие, иначе до него не дойдет воздух, - говорит. - Самые лучшие - объемом 30-35 литров. Обрезаю их так, чтобы в ширину были 35-40 сантиметров. Склеиваю утюгом.

На один мешок берет 0,5 кг. До посева сохраняет его в холодильнике. За 2-3 ч. до закладки в мешки вытаскивает.

- Субстрат делаю из пшеничной соломы. Измельчаю ее на соломорезке. Объем такой, чтобы можно было наполнить мешок под завязку. Чтобы уменьшить кислотность, перемешиваю солому с 80 граммами сухой гашеной извести. Утрамбовываю в 40-литровый бидон. Заливаю водой, чтобы покрыла. Ставлю на огонь. Довожу до кипения и снимаю с огня.

Накрывает бидон крышкой, оставляет на 2 часа. Высыпает солому в ванну, которую перед тем несколько раз облил кипятком. Так уничтожил бактерии, к которым чувствительны споры грибов.

- Жду, пока вода стечет, а солома станет чуть теплая. Отжимаю из нее влагу.

Поочередно слоями закладывает в мешок субстрат и мицелий. Сначала дает 10 г спор, затем - 8-12 см соломы.

- Мицелий чувствителен к бактериям, поэтому все работы выполняю в медицинских перчатках. Предварительно обрабатываю их хозяйственным мылом, - продолжает Николай Федькив. - После наполнения мешок завязываю, чтобы сверху не оставалось места, встряхиваю. Обеззараженным шилом прокалываю по всей окружности мешка. Расстояние между дырками - 2-4 сантиметра.

Мешки оставляет в помещении с температурой 18-20°C. Подвешивает веревками к потолку.

- Располагаю так, чтобы между ними был промежуток. Если тесно друг к другу - мицелий не будет получать достаточно воздуха. Оставляю в таком положении на 12-14 дней. В это время мешки не двигаю. Через две недели снижаю температуру в помещении до 10-16 градусов и опускаю мешки вниз. На этапе прорастания грибам полезен углекислый газ, который накапливается у пола.

Расставляет мешки ближе друг к другу. Когда грибы начинают пробиваться наружу, снова подвешивает к потолку.

- Теперь регулярно проветриваю помещение - по 2 часа утром и вечером. Создаю сквозняк. Три-четыре раза в день обильно опрыскиваю мешки чистой водой комнатной температуры. Влажность воздуха в помещении выдерживаю в пределах 75-85 процентов. Регулирую освещение. На ночь свет выключаю, днем оставляю включенным.

На мешки с грибами не должны попадать прямые солнечные лучи. Когда шапки достигают 4-10 см в диаметре, Николай Федькив собирает урожай.

- Вырастают за семь-десять дней после появления зачатков. Срезаю вешенки ножом. Храню в прохладе. Второй урожай собираю через 10-14 дней, третий - через такой же промежуток.