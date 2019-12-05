Вешенки выращивают на мешках

 
Ексклюзивы
1/5
"Поднимать билет надо до тех пор, пока существует дефицит на билеты" - эксперт
"Поднимать билет надо до тех пор, пока существует дефицит на билеты" - эксперт
Просмотров: 216
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 360
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 207
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4320
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 8613
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 19980
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6687
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 387
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3196
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
2
2
2
7
1
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Посевной календарь на 2015 год
Посевной календарь на 2015 год
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Интервью
1/5
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 8613
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2430
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2574
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6687
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 1035
Колонка
Світлана Корженко
Світлана Корженко
08 декабря 2019
Просмотров: 396
Совість мучитиме
– Буду звільнятися. Коли влаштовувався на роботу, обіцяли платити 12 тисяч. Спочатку так і було. Але вже три місяці отримую 8, – ...
понедельник, 09 декабря 2019 06:51

Вешенки выращивают на мешках

  Комментировать
 

59-летний Николай Федькив из Херсона переоборудовал амбар под грибницу. Выращивает вешенки.

- Мицелий высеваю в полиэтиленовые мешки для мусора. Покупаю узкие, иначе до него не дойдет воздух, - говорит. - Самые лучшие - объемом 30-35 литров. Обрезаю их так, чтобы в ширину были 35-40 сантиметров. Склеиваю утюгом.

На один мешок берет 0,5 кг. До посева сохраняет его в холодильнике. За 2-3 ч. до закладки в мешки вытаскивает.

- Субстрат делаю из пшеничной соломы. Измельчаю ее на соломорезке. Объем такой, чтобы можно было наполнить мешок под завязку. Чтобы уменьшить кислотность, перемешиваю солому с 80 граммами сухой гашеной извести. Утрамбовываю в 40-литровый бидон. Заливаю водой, чтобы покрыла. Ставлю на огонь. Довожу до кипения и снимаю с огня.

Накрывает бидон крышкой, оставляет на 2 часа. Высыпает солому в ванну, которую перед тем несколько раз облил кипятком. Так уничтожил бактерии, к которым чувствительны споры грибов.

- Жду, пока вода стечет, а солома станет чуть теплая. Отжимаю из нее влагу.

Поочередно слоями закладывает в мешок субстрат и мицелий. Сначала дает 10 г спор, затем - 8-12 см соломы.

- Мицелий чувствителен к бактериям, поэтому все работы выполняю в медицинских перчатках. Предварительно обрабатываю их хозяйственным мылом, - продолжает Николай Федькив. - После наполнения мешок завязываю, чтобы сверху не оставалось места, встряхиваю. Обеззараженным шилом прокалываю по всей окружности мешка. Расстояние между дырками - 2-4 сантиметра.

Мешки оставляет в помещении с температурой 18-20°C. Подвешивает веревками к потолку.

- Располагаю так, чтобы между ними был промежуток. Если тесно друг к другу - мицелий не будет получать достаточно воздуха. Оставляю в таком положении на 12-14 дней. В это время мешки не двигаю. Через две недели снижаю температуру в помещении до 10-16 градусов и опускаю мешки вниз. На этапе прорастания грибам полезен углекислый газ, который накапливается у пола.

Расставляет мешки ближе друг к другу. Когда грибы начинают пробиваться наружу, снова подвешивает к потолку.

- Теперь регулярно проветриваю помещение - по 2 часа утром и вечером. Создаю сквозняк. Три-четыре раза в день обильно опрыскиваю мешки чистой водой комнатной температуры. Влажность воздуха в помещении выдерживаю в пределах 75-85 процентов. Регулирую освещение. На ночь свет выключаю, днем оставляю включенным.

На мешки с грибами не должны попадать прямые солнечные лучи. Когда шапки достигают 4-10 см в диаметре, Николай Федькив собирает урожай.

- Вырастают за семь-десять дней после появления зачатков. Срезаю вешенки ножом. Храню в прохладе. Второй урожай собираю через 10-14 дней, третий - через такой же промежуток.

Автор: Алена ДРЫГВАЛЬ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вешенки выращивают на мешках». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Цена картошки обвалится до полутора гривен за килограмм
Цена картошки обвалится до полутора гривен за килограмм Просмотров: 55945
Фотограф журнала Playboy: &quot;Мне было многое доступно&quot;
Фотограф журнала Playboy: "Мне было многое доступно"
30
 Просмотров: 43327
Убили за украинский украинский язык, а в суде требовали переводчика на русский – в Бахмуте произошло резонансное убийство
Убили за украинский украинский язык, а в суде требовали переводчика на русский – в Бахмуте произошло резонансное убийство 6 Просмотров: 16713
Доллар может подешеветь
Доллар может подешеветь Просмотров: 15489
&quot;Спи спокойно, сынок&quot; - опознали еще одну жертву одесской трагедии
"Спи спокойно, сынок" - опознали еще одну жертву одесской трагедии Просмотров: 11430
Сад-огород
Ирисы утепляют землей
Ирисы утепляют землей
Мини-трактор становится хорошим помощником в хозяйстве
Мини-трактор становится хорошим помощником в хозяйстве Просмотров: 9
"Санекс Septix" в декабре бесплатно доставят Укрпочтой
"Санекс Septix" в декабре бесплатно доставят Укрпочтой Просмотров: 9
Ягоды ежевики полезны для сердца
Ягоды ежевики полезны для сердца Просмотров: 9
Виноград запечатывают перед зимой
Виноград запечатывают перед зимой Просмотров: 18
Больше всего комментируют
7
"Нормандский саммит": около тысячи активистов собираются провести ночь на Банковой
6
Убили за украинский украинский язык, а в суде требовали переводчика на русский – в Бахмуте произошло резонансное убийство
4
Спасибо, что не выбросили на улицу – Филарет
4
Секретарь СНБО: Президент едет на "нормандскую встречу" вооруженным
3
Выборы на Донбассе должны состояться осенью – Зеленский
Голосов: 815
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua