В январе высевают скороспелую зелень

 
Ексклюзивы
1/5
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 396
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 3870
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 801
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 180
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1404
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1737
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 819
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2565
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1116
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
3
2
2
2
7
Семена закладывают в период растущей Луны
Семена закладывают в период растущей Луны
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Посевной календарь на 2015 год
Посевной календарь на 2015 год
Интервью
1/5
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 396
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1260
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 180
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1404
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2565
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 972
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
понедельник, 04 января 2021 07:00

В январе высевают скороспелую зелень

  Комментировать
 

В январе тщательно продумайте будущие посадки, составьте план. Учтите защищенность от ветра, освещенность и близость к воде.

Сорвите и сожгите засохшие плоды, оставшиеся в саду. Они - рассадник болезней. Черенки, заготовленные для весенней прививки, покройте парафином перед тем, как класть в погреб или холодильник. Так они сохранят качество.

В начале месяца сеют томаты, чтобы иметь ранние тепличные плоды. Пробудить посевной материал поможет погружение на 20-30 мин. в раствор марганцовки. Также зернышки на 6-7 ч. бросают в медовый раствор — чайную ложку разводят в стакане воды. Для полива рассады хорошо использовать талый снег. На постоянное место ее пересаживают после формирования шести-семи листочков. Это будет через 45-48 дней после появления всходов, примерно в первой декаде марта.

В зимние теплицы высевают скороспелую зелень — кинзу, кресс-салат, рукколу, шпинат. В конце января - ранние сорта капусты на рассаду. Можно также посеять некоторые цветы — гвоздику Шабо, турецкую гвоздику, примулы, колокольчики.

Следует проверить посадочный материал хранящихся цветов. Испорченные клубни георгин выбросьте. Если повреждение небольшое, обработайте фунгицидом. Луковицы гладиолусов должны быть упругие, незасушенные.

Автор: Галина ДМИТРИЕВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В январе высевают скороспелую зелень». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
января

Мужчина дает согласие на беременность своей жены от чужого мужа

Срезали кожу и выкололи глаз: пропавших подруг нашли убитыми в съемной квартире

Самое читаемое
&quot;Писала, что ничего не делают&quot; - военная волонтер умерла от Covid-19
"Писала, что ничего не делают" - военная волонтер умерла от Covid-19 Просмотров: 18540
Ягодицами в камеру: Седокова в сексуальном нижнем белье и чулках оседлала любимого
Ягодицами в камеру: Седокова в сексуальном нижнем белье и чулках оседлала любимого Просмотров: 13995
Впервые в этом году - в Беларуси начались простесты против Лукашенко
Впервые в этом году - в Беларуси начались простесты против Лукашенко Просмотров: 10062
4 друзей разбились на &quot;Жигулях&quot;: кадры смертельного ДТП
4 друзей разбились на "Жигулях": кадры смертельного ДТП Просмотров: 9963
Иностранных студенток нашли с перерезанными горлами в съемной квартире
Иностранных студенток нашли с перерезанными горлами в съемной квартире
 Просмотров: 8397
Сад-огород
Мексиканская тыква пахнет ананасом
Мексиканская тыква пахнет ананасом Просмотров: 27
Клещевину срубают после заморозков
Клещевину срубают после заморозков Просмотров: 36
Виноград маникюр Фингер напоминает крашеные ногти
Виноград маникюр Фингер напоминает крашеные ногти Просмотров: 225
Санекс Septix заботится о качественной работе трубопроводов и септиков
Санекс Septix заботится о качественной работе трубопроводов и септиков Просмотров: 18
Клубные яблоки редко болеют
Клубные яблоки редко болеют Просмотров: 522
Больше всего комментируют
3
Коронавирус убил еще одного российского актера
3
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
2
"Человека из человека не уволить" - Новогодняя неделя в цитатах от GAZETA.UA
2
В Крыму избили жену и дочь украинского активиста Приходько
1
Роналдиньо был самым техничным игроком за всю историю футбола
Голосов: 465
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть