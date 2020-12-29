В январе высевают скороспелую зелень

В январе тщательно продумайте будущие посадки, составьте план. Учтите защищенность от ветра, освещенность и близость к воде.

Сорвите и сожгите засохшие плоды, оставшиеся в саду. Они - рассадник болезней. Черенки, заготовленные для весенней прививки, покройте парафином перед тем, как класть в погреб или холодильник. Так они сохранят качество.

В начале месяца сеют томаты, чтобы иметь ранние тепличные плоды. Пробудить посевной материал поможет погружение на 20-30 мин. в раствор марганцовки. Также зернышки на 6-7 ч. бросают в медовый раствор — чайную ложку разводят в стакане воды. Для полива рассады хорошо использовать талый снег. На постоянное место ее пересаживают после формирования шести-семи листочков. Это будет через 45-48 дней после появления всходов, примерно в первой декаде марта.

В зимние теплицы высевают скороспелую зелень — кинзу, кресс-салат, рукколу, шпинат. В конце января - ранние сорта капусты на рассаду. Можно также посеять некоторые цветы — гвоздику Шабо, турецкую гвоздику, примулы, колокольчики.

Следует проверить посадочный материал хранящихся цветов. Испорченные клубни георгин выбросьте. Если повреждение небольшое, обработайте фунгицидом. Луковицы гладиолусов должны быть упругие, незасушенные.