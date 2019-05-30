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понедельник, 03 июня 2019 05:15

В первых числах июня окучивают картофель

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Июнь - время формирования плодов, созревания ягод и интенсивного роста.

Растения подкармливают органическими удобрениями: навозом и птичьим пометом. Разводят в пропорции 1 к 10. В раствор можно добавить 50 гр золы. Птичий помет разводят 1 к 20.

Полезно замульчировать груунт вокруг деревьев и кустов. Это делают толстым слоем перегноя, что позволит предотвратить быстрое испарение влаги и послужит дополнительным удобрением. За 8-10 дней до цветения винограда прищипывают верхние зеленые побеги. Благодаря этому кисти будут большими, а урожай выше.

В первых числах июня окучивают картофель. Высота побегов должна достигать 15 см. Окучивают влажным грунтом, желательно после дождя.

Сенокос лучше проводить в дни цвета. Сено будет лучше храниться, не потеряет аромат и питательные вещества.

В начале июня у озимого чеснока появляются цветочные стрелки, они забирают питательные вещества у растения. Головки будут маленькими. Стрелки следует обломать, чтобы не потерять урожай.

Для отпугивания вредителей раскладывают в междурядья ботву помидоров и капусты. Под овощные культуры вносят подкормку, борются с болезнями, уничтожают вредителей. Нужно завершить высадку помидоров, перца, кабачков во второй декаде месяца.

В цветнике, если сухая погода, нужно поливать растения и подкармливать пионы и другие многолетники.

Автор: Галина ДМИТРИЕВА
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Дата
03
июня

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