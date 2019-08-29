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понедельник, 02 сентября 2019 05:15

В первой половине сентября сажают малину

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В сентябре заканчивают летние и начинают осенние работы.

Собирают сливы среднего срока созревания, осенние сорта яблок и груш. Лучше всего это делать в сухую погоду. Утром, когда спадет роса, плоды аккуратно срывают с деревьев и убирают в прохладное помещение.

Летние сорта малины уже отплодоносили. Старые побеги следует срезать как можно ближе к основанию, чтобы не осталось пней. Они могут стать хранилищем для вредителей. Удаляют слабые и поломанные ветви, загущающие куст.

В первой половине сентября сажают малину, белую и красную смородину. Черную смородину - в конце месяца. Посадку садовой земляники следует завершить до 20-го числа.

В сентябре следует подготовиться к посадке плодовых деревьев. Выкапывают ямы шириной 1-1,2 м, глубиной 0,7-0,8 см. Чтобы деревца нормально росли и развивались, ямы нужно удобрить. Сентябрь - лучшее время для посадки хвойных.

Во внимании и уходе нуждаются сорта поздней капусты. Растения, в которых еще не полностью сформировались головки, окучивают. Благодаря этому образуются дополнительные корни и капуста сможет брать больше питательных веществ из грунта.

Начинают высаживать тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы. Глубина посадки должна быть равна трем диаметрам луковицы. На дно нужно насыпать речной песок, который сохранит луковицу от загнивания. Многолетники: астильбы, флоксы, примулы размножают делением куста.

Чтобы хорошо хранились морковь, свекла, картофель, лук - их нужно собирать в дни Корня. Фрукты собирают в дни Плода.

Автор: Галина ДМИТРИЕВА
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