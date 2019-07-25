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понедельник, 29 июля 2019 00:51

В начале августа сеют японскую редьку

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Август - месяц, когда садовые хлопоты начинают приносить плоды. Созревает первый урожай овощей и фруктов.

Особое внимание следует уделить кустам летней малины. С них срезают побеги, которые отплодоносили. Черную смородину обрабатывают от грибковых заболеваний - это обеспечит хороший урожай на следующий год.

В этом месяце наблюдают, чтобы под деревьями не лежала падалица. Плоды, пораженные вредителями и болезнями, уничтожают.

Корневой сельдерей очень разрастается. Чтобы получить крупные плоды, удаляют боковые побеги и оставляют только центральный. Междурядья мульчируют.

Во второй декаде августа созревает сахарная кукуруза. Урожай нужно собирать быстро - за пять-восемь дней. Кочаны следует охладить, иначе сахар превратится в крахмал и ухудшит вкус. Такая кукуруза в холодильнике при температуре +5°С не теряет качеств в течение недели.

В первую декаду месяца на седераты высевают масляную редьку. Благодаря ей почва обогатится органическими веществами и фосфором. Дает вдвое больше зеленой массы, чем другие культуры.

Стоит заложить грядки садовой земляники, использовав розетки усов, которые укоренились. В начале месяца сеют японскую редьку Дайкон. Зелеными черенками размножают актинидию. Веточки нарезают до 12:00 и сразу высаживают в распушеную удобренную перегноем почву. В конце месяца выкапывают, делят и сажают астильбу, флоксы, дельфиниум. Цветущие клематисы поливают и подкармливают перегноем.

В августе цветут георгины. Им удаляют нижние листья и подкармливают.

Автор: Галина ДМИТРИЕВА
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