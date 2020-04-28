В мае готовят дымовые завесы для сада

В мае закладывается урожай. Если влаги не хватает, надо больше поливать молодые плодовые деревья. Также подкормить органическими удобрениями. Тогда скорее пойдут в рост.

В мае бывают заморозки. Надо следить за прогнозом погоды и подготовить дымовые завесы для сада, опилки и перепревшую солому. Земляничные грядки укрыть агроволокном.

К середине месяца сеют огурцы. Температура почвы должна составлять +12...13°C на глубине 8-10 см. С ветреной стороны грядки размещают высокорослые культуры. Огурцы нельзя сажать после тыкв, кабачков и патиссонов.

На огород высаживают раннюю и среднеспелую капусту. Когда минует угроза заморозков — рассаду помидоров и перца, с крепким стеблем и развитой корневой системой, без признаков болезней. Рыхлят почву в междурядьях и уничтожают сорняки.

Бородатые ирисы периодически опрыскивают для защиты от грибковых и бактериальных болезней. Их регулярно поливают до начала цветения. Сеют тимьян, майоран, базилик, шалфей, декоративные злаки. Высаживают левкой, душистый горошек, гвоздику Шабо, позже — петунии и астры. Маргаритки и незабудки можно пересаживать во время цветения. Остальное — до того, как появились бутоны.