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понедельник, 04 мая 2020 00:45

В мае готовят дымовые завесы для сада

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В мае закладывается урожай. Если влаги не хватает, надо больше поливать молодые плодовые деревья. Также подкормить органическими удобрениями. Тогда скорее пойдут в рост.

В мае бывают заморозки. Надо следить за прогнозом погоды и подготовить дымовые завесы для сада, опилки и перепревшую солому. Земляничные грядки укрыть агроволокном.

К середине месяца сеют огурцы. Температура почвы должна составлять +12...13°C на глубине 8-10 см. С ветреной стороны грядки размещают высокорослые культуры. Огурцы нельзя сажать после тыкв, кабачков и патиссонов.

На огород высаживают раннюю и среднеспелую капусту. Когда минует угроза заморозков — рассаду помидоров и перца, с крепким стеблем и развитой корневой системой, без признаков болезней. Рыхлят почву в междурядьях и уничтожают сорняки.

Бородатые ирисы периодически опрыскивают для защиты от грибковых и бактериальных болезней. Их регулярно поливают до начала цветения. Сеют тимьян, майоран, базилик, шалфей, декоративные злаки. Высаживают левкой, душистый горошек, гвоздику Шабо, позже — петунии и астры. Маргаритки и незабудки можно пересаживать во время цветения. Остальное — до того, как появились бутоны.

Автор: Галина ДМИТРИЕВА
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